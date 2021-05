Català asegura tener el apoyo de Génova para la alcaldía frente a Cantó

Maria José Català, el segundo nombre propio con relevancia tras el aterrizaje de Carlos Mazón como presenciable, mantiene como prioridad la alcaldía de València, si bien no cierra la puerta a ninguna opción, ni si quiera a la de compatibilizar la secretaría general del PPCVcon la portavocía de las Corts.

Al menos, no lo hizo ayer en una entrevista en À Punt en la que fue preguntada sobre el puesto que ha quedado vacante tras la renuncia de Bonig, quien ayer renunció el escaño. Català indicó que este asunto no es prioridad ahora para el partido y que de momento serán los tres portavoces adjuntos (Eva Ortiz, Miguel Barrachina y Elena Bastidas) quienes asumirán la voz del PP en las Corts. Aunque el mejor posicionado es Miguel Barrachina, quien habría negociado este puesto tras su retirada sin pelea de la presidencia del partido en Castelló, la propia Català no se autodescartó cuando expresamente se le preguntó si quizás ella podría asumirlo. En todo caso, compatibilizar ambas portavocías es más que complicado.

Català dejó claro que su propósito es repetir como cartel electoral en el cap i casal y mantuvo que esta fue su «línea roja» cuando negoció con Génova su incorporación como número dos de la ejecutiva de Mazón. Aseguró que tiene el compromiso de la dirección nacional y el aval de Mazón para repetir. Català, que es consciente de la amenaza que podría suponer para esa aspiración la figura de Toni Cantó, mantuvo ayer que cree que el actor está haciendo un trabajo interesante en Madrid. En el PPvalenciano no falta quien asegura que Català, pese a lo hablado con Génova, quiere preservarse y estar en las Corts es garantía de proyección.