Los sindicatos reunidos en la Mesa Sectorial de Educación han firmado este martes el acuerdo sobre la acreditación de titulaciones de personas suspendidas en las oposiciones del cuerpo de maestros de 2016 y 2018, según ha indicado STEPV en un comunicado.

En septiembre se constituyó un grupo de trabajo para analizar las diferentes situaciones que se habían producido, porque después de las oposiciones de 2016 y 2018 la Conselleria "no revisó las titulaciones de las persones aspirantes y muchas solicitaron plaza", ha explicado el sindicato.

Según STEPV, esto causó situaciones de personas sin titulación que habían trabajado indebidamente, pero no habían sido detectadas antes por la administración y por lo tanto seguían en bolsa, consolidadas; personas sin titulación que habían sido expulsadas de la bolsa, al ser detectadas; personas sin titulación que se habían desactivado, cumpliendo lo que decía la resolución de entrada en bolsa y personas con la titulación requerida (algunas habían trabajado y otras no).

Después de diferentes reuniones, se ha llegado a un acuerdo esta mañana ratificado por todos los sindicatos de la Mesa Sectorial para habilitar definitivamente a las personas que han acreditado los requisitos generales y específicos de titulación, recolocar a las personas que han prestado servicios sin titulación --todos los servicios prestados sin la titulación requerida no se computarían a efectos de ordenación de las bolsas--, desactivar temporalmente de oficio, de la especialidad correspondiente, a todas las personas que no han acreditado la titulación o que no la tienen y establecer un periodo máximo en principio estipulado hasta el 1 de julio de 2022 para acreditar la titulación.

En ese momento, a las personas que no hayan acreditado la titulación, se las eliminará la habilitación de manera definitiva. En el supuesto de que esta habilitación fuera la única, supondría la exclusión de la bolsa. Este plazo se había establecido durante el grupo de trabajo, a diciembre de 2021, y se ha ampliado a propuesta de STEPV.

También se ha acordado reincorporar a las personas que hayan sido expulsadas por no disponer de los requisitos asociados a la entrada en bolsa para las oposiciones 2016 o 2018. Se tendría que solicitar y acreditar la titulación. Se trata de una propuesta hecha por STEPV.

Además, se anulará la renuncia que se haya podido hacer a las especialidades por las que se entró sin titulación en las oposiciones de 2016 ó 2018. Tendrán que acreditar que disponen de la titulación requerida para el ejercicio de la especialidad a la cual renunciaron.

Cuando se publique el acuerdo, se publicará también los listados de las personas afectadas en el procedimiento y se abriría un plazo para que puedan enmendar posibles errores.

Tutorización en investigación artística

Por otro lado, STEPV ha rechazado este martes en la Mesa Sectorial de Educación el acuerdo sobre la acreditación de la tutorización de las insvestigaciones artísticas superiores (conservatorios superiores de música y danza y escuela superior de arte dramático), ya que considera que "no soluciona la situación del profesorado afectado al introducir requisitos que necesitan más tiempo para ser logrados"

STEPV ha afirmado que desde hace dos cursos algunos docentes interinos de las bolsas de trabajo de las enseñanzas artísticas superiores "han tenido problemas con las plazas adjudicadas porque la Conselleria les requería la titulación de Máster, Doctorado o DEA para ocupar la plaza adjudicada, como titulaciones que acreditan la capacidad de tutela de las investigaciones".

Este requisito, según ha precisado el sindicato en un comunicado, aparece en el Real decreto 276/2007, de ingreso a la función pública docente, "de una manera genérica, sin concretar qué titulaciones son válidas para acreditar esta capacidad de tutela". "Desde 2007 no se había regulado ni en el ámbito del Ministerio de Educación ni en el de la Conselleria de Educación, cuáles son estas titulaciones", ha reprochado.

En ese sentido, STEPV ha indicado que "solo en las oposiciones de 2017 de estas enseñanzas se introdujeron estas titulaciones y en la normativa autonómica que regula las bolsas extraordinarias a partir del año 2017 también". "Pero estas son normas que afectan las personas que se presentan a las oposiciones o a las nuevas bolsas extraordinarias, pero no a las personas que ya forman parte de las bolsas desde hace años", ha destacado.

La Conselleria, en cambio, interpreta que si se exige en las oposiciones también se tiene que exigir a las personas que forman parte de las bolsas de trabajo, una postura con la que discrepa el sindicato, pues si bien "no se opone que se requiera esta titulación para optar a plazas", solicita "un procedimiento similar al que se ha llevado a cabo en el caso de la acreditación de la competencia lingüística del valenciano en las bolsas de trabajo".

"Es decir, una moratoria de los años necesarios para que el personal afectado pueda obtener el Máster o el Doctorado (que no son titulaciones que se obtengan rápidamente) y, mientras tanto, poder continuar trabajando con normalidad", ha defendido.

STEPV ha explicado que Educación, en su propuesta de acuerdo, sí que ha establecido una moratoria hasta que se obtengan estas titulaciones, "pero la ha condicionado a otros requisitos que no dan cobertura al profesorado afectado que STEPV está atendiendo". "De hecho, no afecta a muchas personas, pero aun así el sindicato no puede firmar un acuerdo que les impide continuar trabajando hasta que obtengan estos títulos, cuando considera que hay alternativas legales para evitarlo", ha expuesto.