Las Fallas ya tienen calendario para su regreso. En València, si así lo ratifica la asamblea de presidentes de este miércoles, del 1 al 5 de septiembre. En el resto de poblaciones, cada una deberá tomar dos decisiones: primero, si las celebra; segundo, en qué fechas. Hay una salvedad importante a los últimos acontecimientos: la ventana no será sólo septiembre, sino que hay de margen hasta el 31 de diciembre. Aunque resulta obvio que demorarlo juega en contra al acercarse inexorablemente la siguiente cita, la de marzo de 2022.

No se han contemplado excepciones que se querían plantear, como eran casos como los de Burriana, Gandia o Sagunt, para los que se pedía celebrar en julio y convertirlos en una primera experiencia.

De esta forma, las Fallas 2021 tendrán un programa de actividad que estará condicionada a las normas superiores que regirán cada actividad de los ciudadanos llegado ese momento.

Mesas en la calle y música

Dicho de otra forma: se habilitará espacio público para que las fallas puedan poner sillas mesas y sombrajos (salvo que alguna sea tan osada de poner carpa). Y el aforo y el número de comensales por mesa será el que rija para la hostelería.

Los eventos musicales serán los mismos que estén autorizados en cualquier otro contexto que haya en ese momento. Esto quiere decir que no se cuenta con las grandes verbenas, pero sí con conciertos sentados, «play back», acústicos, monólogos o similar.

La hora de cierre será la que esté marcada para el resto de la sociedad (salvo que las cosas vayan tan bien que tenga que estar regulado por bando).

Habrá un programa de festejos, que se irá desarrollando conforme se llegue al momento. «Según las limitaciones que tengamos en cada momento» aseguró el concejal Carlos Galiana.

Ofrenda extendida

El caso más urgente es la Ofrenda. Habrá. «Es indispensable. Las limitaciones dependerán de las que haya en cada momento. En la Misa de Infantes hemos mostrado cómo se pueden organizar actos con control». No será una Ofrenda como las convencionales: se desdoblará en más sesiones y días, teniendo en cuenta que no se espera tanta aglomeración de visitantes y que, por ejemplo, las mañanas están habilitadas al no haber «mascletà» en la plaza del ayuntamiento. Además de que hay que evitar las horas de mayor insolación, que en septiembre siguen siendo rigurosas.

Pirotecnia descentralizada

No habrá «mascletà» en la plaza del Ayuntamiento. Pero sí que se disparará de forma descentralizada, a lo que hay que añadir aquello que contraten las comisiones.

Habrá pasacalles si para entonces se pueden hacer. Lo mismo que conciertos. Todo lo que se pueda hacer en la vida cotidiana.

Las visitas a las fallas (especialmente en lo tocante a las grandes) estarán sometidas a los controles de aforo que haya en ese momento.

Se verán fallas en agosto

La «plantà» empezará en el último tercio de agosto. De tal manera que, aunque las Fallas están planteadas del 1 al 5, habrá movimiento desde, aproximadamente, el 20 de agosto. Y la noche del 31 de agosto se considerará el arranque con la cena de la «plantà» infantil.

Habrá Exposición del Ninot

Previamente, también se celebrará la Exposición del Ninot, que bien podría ir a parar a julio, habida cuenta lo poco hábil que es agosto, al estar regladas las exposiciones de arte.

A partir de ahora, tal como explicó el presidente de la Interagrupación, Guillermo Serrano, «cada acto tiene que ser validado por la Consellería. Las propuestas las tienen y los técnicos tendrán que validar todo, con medidas, distancias... y nosotros a cumplirlas».

«A diferencia del pasado verano, ahora tenemos ya la vacuna. Es verdad que en agosto del año pasado hubo repunte, pero ahora jugamos con que en la última semana de agosto tendremos dos millones más de vacunas hechas. Puede haber, pero todos hemos dicho que no tenemos bolas de cristal. Y en Sanidad no cuentan con que sea un repunte grave. En cualquier caso, habrá una actualización permanente».

«Quedan cuatro meses. No podemos hablar de cómo será todavía. Ahora ya podemos sonreír. Vamos a seguir siendo responsables, confiamos que la vacunación continúe y que, por fin, llegue septiembre y lleguemos a 2022 con casi plena normalidad».

Sanidad ha justificado la remisión al segundo semestre en la necesidad de tener la situación controlada. Desde la Consellería se ha mantenido septiembre como fecha más próxima «porque garantiza un margen de tiempo importante y más posibilidades de controlar la pandemia con el aumento de la vacunación en los próximos dos meses» en palabras de Ana Barceló.

Este calendario afecta también a las Hogueras de Alicante, que tendrán que buscar acomodo, si se deciden a plantar, después de Fallas.