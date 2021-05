En los próximos siete días no se pondrá ni una dosis de AstraZeneca en la Comunitat Valenciana. Las mismas que se han recibido, por otra parte. Si la semana anterior la compañía sueca sorprendió con un envío masivo de 168.000, para esta no ha habido noticias. Tampoco se pondrán las monodosis de Janssen, cuyo tercer envío tocará tierras valencianas el próximo viernes. Unas 14.700 dosis, que ya se reservarán para la semana siguiente.

Es el enésimo lío de AstraZeneca, la tercera vacuna en llegar a la Comunitat Valenciana a mediados de febrero, tras Moderna y Pfizer, y sus problemas siguen condicionando la campaña de inmunización, aunque cada vez menos, pues cada vez es menor su importancia dentro de la propia estrategia.

Desde la Unión Europea avisaron el fin de semana de una posible cancelación del contrato a partir de junio por los continuos retrasos. De este, la Conselleria de Sanidad asegura que creen que no trastocará los planes valencianos. Para prueba, el botón de que esta semana no se inyectará ninguna dosis del fármaco de Oxford de la que, aseguraron, intentarán no poner hasta que no se aclare qué pasa con la segunda dosis de los menores de 60 años.

Son unas 190.000 personas en la Comunitat Valencianas las que están a la espera de que haya una decisión por parte de la Comisión de Salud Pública estatal. La espera es, de momento, a los resultados del estudio de inocular Pfizer como segunda dosis y del que se tendrán datos dentro de dos o tres semanas. Los expertos creen que los números indicarán que la prueba puede funcionar para crear anticuerpos frente a la covid. Otra cosa es si eso solucionará todos los vaivenes que ha traído consigo el fármaco diseñado por Oxford.

En los constantes cambios de edad, AstraZeneca parecía ya destinada a ser la dosis de referencia para las personas de entre 60 y 69 años. Con esta han recibido la primera dosis más de 300.000 valencianos y valencianas que superan las seis décadas en mes y medio. Sin embargo, esta semana ha sido desplazada por Pfizer y Moderna en este grupo.

«Si no amplían los grupos de edad, AstraZeneca dejará de servir en breve», se quejaban desde la conselleria la semana pasada reclamando al ministerio más margen en la vacunación con este fármaco. La respuesta, días después, de dejarla en las neveras como quien castiga a un futbolista con la suplencia. No obstante, aunque crezcan los sustitutivos y descienda su protagonismo, todavía sigue siendo la dosis de referencia para completar la pauta de 300.000 valencianos y valencianas. De momento.