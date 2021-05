Mazón inicia una recogida masiva de avales como demostración de fuerza

Ser el señalado por Génova para dirigir el PP valenciano en el que quizás sea su momento más dulce desde que hace seis años perdió la batuta de la Generalitat es sin duda una ventaja, pero también conlleva un estigma del que costará desprenderse. El elegido, Carlos Mazón, es consciente de ello y de ahí que uno de sus primeros pasos para demostrar que, además de bendecido por el dedazo de la dirección nacional, es aceptado por los suyos será reunir el mayor número posible de avales.

Le valdría con presentar 99 (el mínimo que exigen los estatus del partido para presentar la candidatura), pero su equipo de campaña espera muchos más, varios miles. Se trata de un golpe de efecto con el que el presidente de la Diputación de Alicante busca también reforzar la imagen de unidad del partido en torno a un liderazgo consolidado en su provincia, pero aún por construir en el resto del territorio.

Con el camino despejado después de que la todavía presidenta regional del PPCV, Isabel Bonig, tirara la toalla en su propósito de optar a la reelección en el XV Congreso regional, nadie en el partido alberga dudas sobre la entronización de Mazón, quien, no obstante, se ha marcado como objetivo la cohesión de un partido que, pese a la disciplina demostrada, se lame internamente heridas ante lo que no de deja de ser un ‘cambiazo’ de liderazgo teledirigido desde Madrid.

Dos direcciones

En este contexto y tras la semana intensa vivida en el PP valenciano, Mazón se mueve ya en dos direcciones: de un lado, la recogida masiva de avales en las tres provincias y, de otro, en disuadir al alcalde de Ayora, José Vicente Anaya, en su aspiración de presentarse.

Fuentes del equipo de Mazón evitaron ayer cuantificar el número de avales de militantes y cargos que ya se han recogido, pero precisaron que los apoyos están siendo numerosos y que comenzaron el mismo viernes en el que el dirigente alicantino oficializó su aspiración en el acto simbólico celebrado en el Parterre. La idea es esperar al viernes, último día de plazo para presentar los avales, para hacer pública la cifra. Bonig reunió 7.020 hace cuatro años.

La movilización iniciada por Mazón para la recogida de avales es, además, otra manera de persuadir a Anaya, quien, de momento, mantiene su intención de presentarse y trata de reunir sus propios avales. Con todo, ambos aspirantes han iniciado ya conversaciones y probablemente el alcalde de Ayora no llegará al final del proceso, sabedor de que sus opciones son nulas. A petición de Mazón, ambos mantuvieron un encuentro el pasado viernes en el que el jefe de la corporación provincial ofreció a Anaya que se integrara en su candidatura. Fuentes de ambos aspirantes coinciden en que Mazón no ofreció a Anaya un puesto concreto, si no la posibilidad de formar parte de su equipo y evitar así una votación que proyectaría una imagen de fractura.

Mazón y Anaya volvieron a verse en el congreso de Castelló (donde la alta abstención no deja de evidenciar el descontento en un sector del partido), pero no hubo avances. Cabe recordar que Mazón ya ha hecho público que si gana contará con María José Català, síndica del PP en el Ayuntamiento de València, como número dos.

Un puesto que, obviamente, ya no podría ser para el todavía coordinador del PP en la provincia de València. Anaya y Català, quien tenían una relación estrecha, se han distanciado estas semanas después de que el alcalde de Ayora con el aliento del expresidente Camps anunciara por sorpresa su candidatura.

Anaya no ha pedido, al menos de momento, ocupar un puesto concreto en la ejecutiva y no es descartable que intente negociar una vez proclamado precandidato. Su equipo asegura que reunirá los 99 avales, si bien admiten que están encontrando dificultades entre la militancia por miedo a futuras represalias del aparato del partido.

Así, las cosas, el comité organizador ultimaba anoche los formularios para quienes quieran participar en la votación para la elección de candidaturas y compromisarios. La doble urna ideada por Génova que permite, como ocurrió con Casado, que la opinión de la militancia se corrija después con la voluntad de las estructuras del partido. Por su parte, José Luis Bayo, presentará el jueves su candidatura. Su tercer intento en cuatro años.