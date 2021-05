La ausencia de las Corts de hasta diez consellers irrita a la izquierda

De la jornada del miércoles se han ausentado los consellers de Hacienda, Sanidad, Economía, Agricultura, Política Territorial y Participación y de la del jueves, los de Justicia, Sanidad, Agricultura y, de nuevo, Política Territorial.

La derecha habla abiertamente de desbandada e incluso la síndica adjunta del PP, Eva Ortiz, desliza miedo del Botànic a comparecer. Pero la situación molesta también en PSPV y Compromís, No es el caso de Unides Podem.

La portavoz adjunta socialista Carmen Martínez defiende que no es habitual que fallen tantos consellers a un pleno, pero da a entender que no le gusta que ocurra y pide que no se repita ya que los consellers tienen tiempo de sobra para organizarse porque el orden del día de las sesiones se conoce con suficiente antelación. Al síndic de Compromís, Fran Ferri, tampoco le agrada e incluso recuerda que le molestaba cuando el PP se lo hacía a él. Ciudadanos duda de que se hayan producido diez causas sobrevenidas y duda que estén bien justificadas.