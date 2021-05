Los sindicatos reunidos en la Mesa Sectorial de Educación alcanzaron ayer un acuerdo con la conselleria para la acreditación de las titulaciones de aquellas personas suspendidas en las oposiciones de 2016 y 2018. El pasado mes de septiembre se constituyó un grupo de trabajo para analizar las diferentes casuísticas que se habían producido, puesto que, después de dichas convocatorias, la Conselleria de Educación no revisó las titulaciones de las personas aspirantes suspendidas y muchas solicitaron plaza en las adjudicaciones continuas, hecho que desembocó en un cúmulo de anomalías.

Por un lado, había personas sin titulación que trabajaron indebidamente sin ser detectadas antes por la administración y seguían en bolsa, consolidadas. Otras habían sido expulsadas de la bolsa, al ser detectadas, mientras que algunas habían optado por desactivarse, cumpliendo la resolución de entrada en bolsa. Después de diferentes reuniones del grupo de trabajo, el acuerdo ratificado ayer habilita definitivamente a las personas que han acreditado los requisitos generales y específicos de titulación, a tiempo que recoloca a las que han prestado servicios sin la titulación requerida, los cuales no computarían a efectos de ordenación de las bolsas, ni de consolidación.

Por otra parte, se desactivará temporalmente de oficio, de la especialidad correspondiente, a todas las personas que no han acreditado la titulación o que no la tienen. Éstas podrán participar en la oposición por difícil cobertura, como miembros de la misma bolsa (a propuesta de Stepv), pero no habilitarse cuando se abra el plazo.

Los interesados tendrán hasta el 1 de julio de 2022 para acreditar su titulación antes de ser eliminados del cupo de manera definitiva. También se ha acordado reincorporar a los aspirantes expulsados por no disponer de los requisitos asociados a la entrada en bolsa y anular las renuncias previas a las especialidades a las que se accedió sin titulación.