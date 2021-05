La celebración de las Fallas 2021 en septiembre también fue analizada en el programa «Raonem» de LevanteTV por los concejales Carlos Galiana, Pilar Bernabé y María José Ferrer San Segundo. El edil de Cultura Festiva apeló también como una de las razones para plantar y quemar «el aspecto psicologic, la necesidad de volver a reencontrarse la sociedad». De la asamblea de hoy aseguró que «espero un sí porque quien quiera, puede plantar y quien no quiera, también puede hacerlo, con lo que incluso quien no quiera, sólo por solidaridad con el vecino, debería votar afirmativamente». San Segundo aseguraba que «lo que espero es que no se genere una expectación frustrada, que no sea suficiente con las buenas intenciones» y recordó el acuerdo municipal de ayudas extra «aprobadas hace tres meses y medio y que no se han presentado aún», a lo que Galiana y Bernabé volvieron a insistir en que no se pueden formular hasta que no se lleven a cabo las modificaciones al presupuesto municipal».