El director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, ha censurado esta mañana los obstáculos con los que se encuentran las empresas públicas de la Generalitat para cumplir con la obligación de incorporar en sus plantillas a auditores internos que permitan elevar los controles y evitar los casos de corrupción, antifraude o conflictos de interés.

A juicio de Llinares, la figura obligatoria de los controllers se está "tomando poco en serio" y "no está siendo aplicada nada más que en contadísimos casos". Y cuando las empresas públicas trasladan su intención de cumplir con esa exigencia, "se están encontrando con problemas para que les autoricen (desde la Generalitat) la creación del puesto de controlador interno" por cuestiones presupuestarias, según ha lamentado el jurista, que ha comparecido para presentar la memoria de actuaciones de Antifraude de 2020. "Nos sorprende que exista esta dificultad cuando los propios gerentes de las empresas te reconocen que no tienen garantías de que no se estén produciendo determinadas cosas y de que no tiene personal para gestionar un considerable presupuesto", ha ahondado.

Llinares ha subrayado la "desproporción" entre "lo que se le pide a una empresa pública" y la capacidad que ésta tiene para controlar sus actuaciones a nivel interno, lo que representa "una de las situaciones de riesgo más peligrosas que tenemos detectadas". "Si un contratista o suministrador sabe que la empresa pública no tiene capacidad para asegurar que las facturas que se presentan se compruebe hasta el último tornillo ya sabemos lo que pasa", ha advertido a continuación el director de Antifraude. "Cuando no hay control podemos estar pagando facturas por servicios que no se han realizado o se han podido sborevalorar", ha remachado.

En su comparecencia, Llinares ha vuelto a pedir mayores controles en los contratos de emergencia del Consell y ha cuestionado el abuso de los reconocimientos de enriquecimiento injusto por parte de la Generalitat para saldar facturas emitidas por contratistas y no cubiertas por ningún contrato. La Agencia considera nulos estos acuerdos cuando se convierten en la fórmula habitual para pagar servicios ordinarios durante mucho tiempo y aboga por que los expedientes se tramiten como indemnizaciones y por que se depuren responsabilidades sobre la generación de estos pagos.

Por otra parte, el responsable ha revelado que Antifradue va a buscarse una nueva sede en alquiler a través de un concurso mientras la administración autonómica no le ceda unas instalaciones propias. A preguntas de los diputados, Llinares ha abogado por que el Pacto Antitransfuguismo se convierta en una ley para impedir que un candidato de una lista pueda irse a otro partido. El director del organismo fiscalizador valenciano aprecia tras estas actitudes un "elemento fraudulento" e incluso un delito si la persona que se marcha de su grupo a cambio de un cargo público ofrecido por otro partido. "Es algo muy serio que se puedan producir estas situaciones", ha recalcado.