Enumerar un nuevo choque por la pandemia entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid se ha convertido en una rutina que ni el fin del contexto electoral del 4M, ni la polémica tensión con otras autonomías tras el fin del estado de alarma -y la negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez a establecer un nuevo marco jurídico para garantizar el establecimiento de las restricciones que las comunidades solicitan- ha conseguido dejar en un segundo plano. Este miércoles, el enfrentamiento se gestó en fases.

A primera hora, en el Congreso, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, abría fuego contra el PP rechazando su ‘plan b’ ante el fin de la alarma. «Este Gobierno en B no quiere nada, lo quiere todo en A», le espetaba a la portavoz popular, Cuca Gamarra, una línea de batalla que encontraba una nueva actriz en la figura de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. La miembro del Ejecutivo apuntaba directamente a la Puerta del Sol al asegurar que, ante un tema crucial en España como el turismo, si el Reino Unido no había incluido a España en su «lista verde» de destinos seguros era porque la «irresponsabilidad» y las malas cifras de Madrid afectaban a la media nacional.

En contraposición, según González Laya, al mensaje del Gobierno para atraer visitantes, «de repente llega una comunidad autónoma, con una presidenta a la cabeza que dice que lo que importa es la libertad, irse de cañas, a los toros» y la posibilidad de ir «cuando te dé la gana, donde te dé la gana», relató la ministra, que encontró respuesta horas después en la propia Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña pidió al Gobierno que deje de «criminalizar» a la sociedad madrileña con los «estigmas» de «cañas, toros y borrachera». Y abrió un nuevo frente: pedirá una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para analizar la relación del aeropuerto de Barajas con la incidencia del virus en la región. No sería el último.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada del Gobierno, Mercedes González, protagonizarían un encontronazo sobre las restricciones en una rueda de prensa conjunta, donde actuaron, en palabras de la socialista, como «un dúo de Pimpinela» con continuos reproches cruzados.

Más allá de los populares, la situación posestado de alarma sigue estando en el foco de preocupación. Las autonomías siguen pendientes de las decisiones de sus tribunales superiores. Murcia y Galicia han sido las dos últimas comunidades que han conseguido el aval de sus tribunales superiores de justicia para limitar a seis las reuniones de personas no convivientes, en el primer caso, y prohibirlas durante la madrugada en el segundo. En este contexto, sin embargo, los tribunales superiores no parecen proclives a que se mantengan los toques de queda: solo autorizados de momento en Baleares y la Comunitat Valenciana, y rechazados en País Vasco, Canarias y Navarra. Ante esta disparidad de criterios entre tribunales, Calvo aseguraba que es una situación «normal». Por otro lado, la Fiscalía General del Estado optaba ayer por no fijar un criterio común de actuación procesal a todos los fiscales cuando entren a revisar las restricciones acordadas por las autonomías.

La evolución del virus

Y mientras la pandemia sigue su curso. Tras una nueva reunión del Consejo Interterritorial en la que se anunció que se decidirá la próxima semana sobre la segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60 pendientes, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, hizo un llamamiento a la sociedad tras las imágenes de botellones multitudinarios del pasado fin de semana recalcando que, aunque se acabó esta norma, «el virus no ha sido derrotado». De momento, la pandemia ayer volvió a dejar una bajada de la incidencia hasta los 173 casos, con 6.418 nuevos contagios -3.210 de ellos en 24 horas- y 108 muertes, mientras que la presión en las ucis sigue a la baja y ya roza el 20 % (20,11%). En paralelo, respecto a la vacunación -que esta semana contará con la llegada de 2,4 millones de fármacos- los datos de vacunación publicados indicaron ayer que España ya supera el 30 % de la población a la que se le ha administrado alguna dosis de las vacunas, y por lo tanto cuentan con alguna protección, en total 14.318.348 de personas. De ese cómputo, a 7.815.370 se les ha inoculado el primer suero y a 6.502.978, el 13,7 % población, la pauta completa.