La implicación del gestor de fondos de las cuentas andorranas, Luis Majo, en la investigación de la Audiencia Nacional por la lista Falciani era conocida por los colaboradores de Eduardo Zaplana en la gestión de su presunto patrimonio opaco.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interceptó varias llamadas entre Joaquín Barceló, presunto testaferro del exministro y Saturnino Suanzes (hermano de la exdiputada Elvira Suanzes que colaboró en la gestión de los fondos andorranos. Ambos están investigados) en las que ambos mencionan a Luis Majo y su situación judicial en el procedimiento de la Audiencia Nacional.

Es Barceló quien cuenta a Suanzes que le ha llamado Majo para «contarme: ‘Estoy hecho polvo, me han metido en líos y no estoy acostumbrado a esto. Y estoy con la cabeza debajo del ala y depresivo». Una confesión a la que Barceló, según sus propias palabras, contesta: «haciéndome el loco, total... Él estaba esperando a lo mejor que yo le dijera: ¡Oye, me tienes que echar un cable!», respecto a problemas surgidos con algunas cuentas abiertas en Andorra.

Aunque finalmente sí que le pregunta. «¿Lo tuyo lo aclaraste al final?». A lo que Barceló contesta airado: «¡No, pero me la bufa! Está en manos de los abogados y yo no quiero saber nada». Tanto Barceló como Suanzes barajan ser citados a declarar como testigos en la Audiencia Nacional. «Cuanto más hablemos con él y más sepamos cuáles son sus líos, mejor».