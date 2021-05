Las listas definitivas del concurso estatal de traslados docente se han publicado hoy en toda España, pero ha vuelto a dar problemas en la Comunitat Valenciana. Si los listados provisionales publicados en marzo incluían incorrecciones que no se corrigieron (en el caso de los docentes provenientes de Cataluña, al no contar el requisito lingüístico), en esta ocasión el problema ha estado relacionado con la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), que debe recoger los resultados autonómicos de la resolución del Ministerio de Educación.

En concreto y como han publicado sindicatos como ANPE, la conselleria ha detectado una incidencia en la adjudicación en la publicación en el DOGV.

Según confirma la conselleria a este periódico, "ha habido un contratiempo en la publicación en el DOGV y estamos intentando solucionarlo lo más rápido posible, con una publicación de un número bis hoy mismo del DOGV o, si no puede ser, incoporándolo al DOGV que se publicará mañana".

No obstante, las personas interesadas pueden consultar el listado en la web de la conselleria (http://ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/adjudicacion-de-destinos1), en el que aparecen las personas que han participado en el concurso de traslado nacional (los que se van de la Comunitat Valenciana y los que vienen de otras CC AA), así como la gente que cambia de centro dentro de la Comunitat Valenciana.

Cabe recordar que, como publicó Levante-EMV, en marzo no se adjudicó ninguna plaza provisional de Secundaria en el concurso de traslados de Cataluña hacia la Comunitat Valenciana por, como reconoció el gobierno catalán, un "error informático" en el traspaso de los datos que no reconocía el requisito lingüístico de los centenares de docentes que habían pedido el traslado a centros valencianos.

Entonces, las personas afectadas así como sindicatos como CC OO y Stes solicitaron una nueva publicación de la lista provisional, para que las personas afetadas no perdieran, entre otras cosas el derecho a renunciar a la plaza.

No obstante, la corrección no llegó por parte del ministerio y los errores se han subsanado directamente en la adjudicación definitiva, publicada hoy. A partir de su aparición en el DOGV, solo podrán reclamar las personas que hayan sido adjudicadas en una plaza que no solicitaron y que lo puedan demostrar, recuerda la conselleria.

En concreto, y según el listado del ministerio, a la Comunitat Valenciana se trasladarán 167 docentes de Cataluña. La mayoría vuelven a casa.