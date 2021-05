La asamblea anual de Lares, la asociación de centros y servicios de atención solidaria al mayor, sirvió ayer para analizar y hacer balance del que con diferencia ha sido el peor año del sector como consecuencia de la pandemia, con la pérdida de 2.115 vidas humanas en residencias de la Comunitat, pero del que los centros salen reforzados y con energías renovadas, tras comprobar los excelentes resultados de la vacunación de residentes y trabajadores, para trabajar en la construcción de un nuevo modelo de atención a las personas mayores.

Al acto acudió la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, quien destacó «el esfuerzo y el trabajo de los centros de Lares en el año más difícil de la atención residencial a las personas mayores» y apoyó la participación del sector en la construcción de un nuevo modelo de atención a los mayores en el que «las instalaciones se asemejen lo más posible a un hogar».

La presidenta de Lares Comunidad Valenciana, Julia Rico, explicó que una vez vacunados, aunque son conscientes de que la covid sigue estando ahí y pueden tener nuevos brotes —pero de menor incidencia gracias a la inmunización— esta nueva fase les permite «empezar a trabajar en los proyectos que se quedaron guardados en los cajones en marzo, que hemos tenido parados durante más de un año y que ahora podemos retomar».

Dentro de esos nuevos proyectos desde Lares aseguran que desde hace tres años llevan trabajando en la atención centrada en la persona, «un proyecto que trasladamos a la Administración y que esta hizo suyo». Ahora se muestran ilusionados con trabajar, en coordinación, «en la mejora del cuidado a nuestros mayores dentro de ese modelo de atención».

Incertidumbre y falta de apoyo

A lo largo de este año de pandemia las residencias han vivido distintos momentos. Por un lado, una primera etapa nada más detectarse los primeros contagios en residencias, que «vivimos con muchísima incertidumbre, desconocimiento y falta de apoyo por parte de las administraciones», reconoce Rico, aunque aclara que «no porque hubiese falta de voluntad sino porque ellos estaban igual que nosotros».

«Era muy difícil que en aquel momento se pudiese dar respuesta a nuestras demandas, no existía material para proteger ni siquiera a nuestros usuarios ni a los trabajadores que los estaban atendiendo», recuerda la presidenta de Lares. «No teníamos protocolos, el covid era el gran desconocido y se vivió con muchísima ansiedad e incertidumbre», confiesa.

Cuando en junio se reunieron para hacer una valoración de lo vivido como consecuencia del estado de alarma, «no sabíamos en ese momento que lo peor estaba por llegar», en referencia a la segunda y tercera ola, principalmente después de Navidad, cuando se dispararon los contagios y los fallecimientos. «La tercera ola con los medios de la primera habría sido devastadora», admite Julia Rico.

«Pese a la gravedad y lo dramático de cada una de las muertes, contábamos con la ventaja de que los protocolos estaban ya hechos, había material de protección y no había problemas para conseguir geles hidroalcohólicos o mascarillas, mientras que en la primera ola no ha había forma de conseguirlo y lo que conseguías era a precio de oro», argumenta. En esa primera fase de la pandemia «ibas actuando sobre la marcha porque no había protocolos definidos, nadie nos daba instrucciones de cómo actuar», reconoce. En cambio cuando las residencias se vieron afectadas por la segunda y tercera ola, todos los protocolos estaban ya definidos, «la actuación fue mucho más rápida, el apoyo de la administración era inmediato ante un brote de la covid».

«A pesar de tener mucha más incidencia se vivió con mayor tranquilidad ya que teníamos el control de la situación», puntualizó la presidenta de Lares durante la celebración de la XXXI Asamblea ordinaria de la entidad, celebrada ayer en el auditorio del Jardín Botánico de València.

La plataforma estatal de organizaciones de familiares y usuarias de residencias exigió ayer que los Parlamentos de las comunidades autónomas investiguen qué ha pasado durante la pandemia para que murieran unos 40.000 ancianos en estos centros y se estudien las secuelas en los que han sobrevivido.

Quince organizaciones de familiares y usuarias de diez territorios de España, entre ellos la Comunitat Valenciana, se han unido para crear esta nueva plataforma de ámbito estatal, presentada ayer en una rueda de prensa telemática. La nueva entidad ha elaborado un decálogo de reivindicaciones, entre las que se incluye la creación de comisiones de investigación en las diferentes cámaras autonómicas para que se sepa lo que ha sucedido durante la pandemia y «para que no se repita la situación vivida».

Desde esta nueva organización de afectados consideran que la Administración estatal debería hacer un estudio en toda España sobre las secuelas emocionales y físicas sufridas por las personas que viven en residencias y que han padecido «encierros salvajes de meses», durante y después del confinamiento general de la población.

«Personas que caminaban y ya no lo hacen, que se comunicaban con sus familiares y ahora ya no, se ha de saber qué secuelas se han producido» en la población de las residencias, además de «acabar con los confinamientos arbitrarios y que se respeten los derechos constitucionales de los residentes».

La plataforma estatal de afectados pide que se investiguen las secuelas

Familiares de residentes de varias comunidades piden un estudio sobre el impacto del aislamiento

efe. madrid