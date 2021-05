El aspirante al congreso regional del PP José Vicente Anaya ha presentado esta mañana sus avales (alrededor de 230) para concurrir al cónclave después de haber hecho un "duro recorrido por un montón de pueblos" y visitar a afiliados que, según considera, "no han tenido la libertad de poder decidir a quién le daban el voto". Anaya ha indicado que si bien él no directamente, muchos compañeros si han recibido presiones y amenazas por parte del aparato de partido para no darle sus respaldo frente a la candidatura del aspirante bendecidio por Génova, Carlos Mazón.

"El aparato del partido ha hecho su trabajo y nosotros, el nuestro", ha asegurado Anaya durante la presentación, quien se ha quejado de lo difícil que ha sido recabar avales en este ambiente que relata de presión. En este sentido, ha asegurado que hay personas que "han dado su aval" pero les han pedido "que no lo entreguen" porque "no quieren salir en la foto".

Así, según Anaya ha recibido el apoyo de unas 400 o 500 personas, pero solo han entregado los avales que creen que "están justos y bien para pasar el corte y el mínimo establecido de 90 papeletas que marca el reglamento. De hecho, ha incidido en que "no se trata de fuerzas" en cuanto al número de avales presentados y que han huido de las "fotos" en alusión a Mazón que estos días ha realizado actos con asistencia masiva de militantes y cargos de primer nivel.

Respecto al congreso, el también alcalde de Ayora ha afirmado que los afiliados merecen un cónclave en "libertad" para "poder decidir quién queremos que sea nuestro nuevo presidente" para "ganar las elecciones" para "apartar de las instituciones lo antes posible" al Botànic y "poder ayudar a Pablo Casado" en los comicios estatales.

Por ello, espera un "partido limpio, sin muchas faltas y sin tarjetas rojas". En este sentido, ha pedido que las votaciones se produzcan en agrupaciones de sedes y puntos cenratralizados para que "luego nadie pueda ir a tu casa a decirte por qué has votado a alguien". Así, espera que el proceso sea "justo y sin intervencionismo por parte de nadie".

Anaya ha defendido que su candidatura nace "del valor del municipalismo" y ha puesto como ejemplo entre sus apoyos al alcalde de Alfafar, José Ramón Adsuara, o la exalcaldesa de Villar del Arzobispo, y ha apuntado que hay muchos "alcaldes y concejales que están apoyando este proyecto, en algunos casos desde el anonimato".

Por ello, ha apostado por "visitar a todo el mundo" y ha prometido hacer "todo lo que esté en su mano" para "conseguir que la gente vuelva a recuperar la ilusión".

Preguntado sobre la posibilidad de que se acabe integrando su candidatura en la de Carlos Mazón, Anaya ha afirmado que hablarán "todas las veces que haga falta", y que se reunieron "hace una semana y pico", un encuentro que no sirvió para acerar posturas.

Con todo, ha admitido que "puede haber puntos de encuentro", por lo que "las puertas están abiertas para todo, para la integración en un sentido o en otro". No obstante, ha indicado que su candidatura "modestamente" también "tiene opciones", por lo que ha pedido una "oportunidad" para demostrar que pueden "hacer una gran labor dentro de este partido