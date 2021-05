Es el primer fin de semana sin Estado de Alarma pero eso no quiere decir que haya restricciones ni que la pandemia de coronavirus haya pasado. La Generalitat Valenciana se ha armado con todo un arsenal de medidas para seguir manteniendo a raya el avance del virus. No hay Estado de Alarma ni cierre perimetral de de la comunidad pero sí hay toque de queda, limitación nocturna del movimiento y del número de personas que se pueden reunir en domicilios y en espacios públicos o al aire libre.

Relacionadas Estas son las nuevas restricciones por coronavirus en la Comunitat Valenciana tras el fin del estado de alarma

¿Cuál es el límite de personas en reuniones sociales?

El decreto que publicó la Generalitat Valenciana y que está vigente hasta el próximo 24 de mayo es muy claro. Limita a 10 el número de personas que se pueden reunir en domicilios pero con un máximo de dos unidades de convivencia. Esta matización es fundamental. No está permitido la reunión de 10 personas que pertenezcan a más de dos grupos burbuja. Es decir, no están permitidas las fiestas. La Generalitat Valenciana simplemente ha ampliado el número de personas pero no el de unidades familiares. La medida permite reuniones entre familias que no convivan juntas. Retomar encuentros más amplios con la familia o otra unidad familiar con la que no se exceda el máximo de diez personas permitido, salvo el caso de las familias numerosas.

En ningún caso la flexibilización prevé la reunión de 10 personas que no formen parte de una o dos unidades de convivencia. Nada de fiestas ni de reuniones de diez amigos que no vivan juntos. El objetivo de la Generalitat Valenciana es avanzar poco a poco hacia la normalidad pero manteniendo la prudencia. La limitación se aplica a todo el inmueble, tanto interior como exteriores: terrazas, balcones, jardines o barbacoas.

El único ámbito en el que sí está permitida la reunión de hasta 10 personas sin importar si proceden o no de más de dos unidades de convivencia es en espacios públicos, tanto cerrados como al aire libre.