«El feminismo se intenta acallar porque estropea grandes negocios »

¿En qué momento diría que se encuentra el feminismo?

En un momento muy importante. Estamos en la cuarta ola y hay que replantearse las anteriores. Hasta hace poco parecía que el feminismo era algo de minorías concienciadas, luego se puso de moda con las grandes manifestaciones del 17,18 y 19 y ahora, hay que pensar en los retos.

Últimamente el movimiento aparece enfrentado con encarnizados debates como el surgido en torno al la ley trans...

El feminismo debe replantearse muchos temas. El que atañe a ley trans afecta a toda la población, no solo a los derechos de un colectivo determinado. Afecta a la infancia, las personas homosexuales, transgénero, etc. y a las mujeres. Pero este congreso busca un replanteamiento general del feminismo, no abordará este asunto de forma específica.

Usted está siendo muy combativa contra esta ley, ¿por qué?

Clásicas y Modernas no tiene una postura definida. Puedo darle la mía. Como filósofa creo necesaria una ley que garantice los derechos de los colectivos y de las minorías sexuales, pero creo que esta es imperfecta. Debería revisarse para cumplir el cometido sin colisionar con los derechos que garantizan otras leyes para la población, y para las mujeres.

¿Cree que el debate ha debilitado al feminismo?

Sí, se debilita la visión del feminismo, pero, sobre todo, se cambia el foco y se pone donde no debería, pero, insisto, en el congreso se hablará sobre qué entendemos por género y por sexo, pero su objetivo no es abordar las relaciones entre diferentes colectivos, sino reflexionar sobre los retos del feminismo.

¿Y cuáles son esos retos?

Siguen siendo los de siempre: la brecha salarial, el problema de la trata, de los matrimonios infantiles, el aborto selectivo, la mutilación genital, el acoso... La cuestión es averiguar qué teoría necesitamos para abordar estos problemas.

Uno vigente es la violencia de género y las cifras siguen siendo desalentadoras. ¿Cuál es el fallo?

Es muy difícil garantizar la protección de las mujeres y en este sentido la ley de violencia de género no es efectiva. Los asesinatos se han reducid, pero estos casos son la punta del iceberg. El problema es que estamos en una sociedad que acosa, que proyecta una imagen denigrante de la mujer, que permite comprar los cuerpos de mujeres. Es un conjunto, y si no se modifica, es muy difícil prevenir lo otro.

«Ni machista ni feminista». Esta frase se escucha con frecuencia ¿Falta pedagogía?

Sí, falta. Y además asistimos a una contra ola, a un neomachismo muy fuerte. Y esta frase lo evidencia. No puede ponerse en el mismo plano el feminismo ,que es la lucha por la igualdad, con el machismo que es supremacismo del hombre sobre la mujer. Hace falta pedagogía y entrar en la educación.

¿Por qué molesta el feminismo?

Porque recordamos que hay una desigualdad estructural. El feminismo que no molesta es ese que es simpático, agradable, que no pone el dedo en la llaga, pero cuando profundizas más, la gente se solivianta. El feminismo es un poco como el Pepito Grillo. Para cambiar todo, hay denunciar que la pornografía es lesiva, luchar contra la prostitución. Y eso es ir en contra , no sólo de mafias, sino de intereses económicos muy importantes. Hay un intento de acallar y desacreditar el feminismo porque está estropeando grandes negocios.

¿La abolición de la prostitución es un objetivo prioritario ?

Por supuesto. Mientras los varones tengan la posibilidad de comprar el cuerpo de las mujeres, habrá una desigualdad brutal. También se ve en los vientres de alquiler y en la pornografía. El sistema protege que se compre y fraccione el cuerpo de las mujeres, para obtener placer sexual o alquilar su vientre. Somos un cuerpo fragmentado, vendido, alquilado y si no se soluciona, no habrá igualdad. Cuando una mujer vende su cuerpo, lo vende, pero envía el mensaje de que el cuerpo es comprable. Por lo tanto, no hablamos solo de una voluntad personal, sino de legitimar la imagen de las mujeres como grupo y sexo.

¿La política es un aliado o un obstáculo para el feminismo?

Debería ser un aliado, pero le faltan ganas, voluntad y tiene otros intereses. No se pueden postergar las reivindicaciones del feminismo porque no son específicas de un grupo. Hemos de solventar la desigualdad estructural.

¿Está contenta con las políticas de igualdad del Botànic?

Hay asuntos pendientes y me preocupa que las políticas de igualdad estén agrupadas bajo el paraguas de la diversidad sexual. Las mujeres no son una diversidad más dentro de las diversidades, somos la mitad de la población. A nivel nacional, espero una ley abolicionista, preocuparnos de la pornografía y potenciar la coeducación, no solo la aceptación de las diversidades sexuales, si no volver al concepto de educación para la igualdad.

Y está el reto de sumar a los hombres...

Es un asunto de hombres y mujeres porque caminar a una sociedad igualitaria tiene beneficios para ambos.. Los estereotipos sexistas tienen un efecto lesivo para las mujeres y los hombres. Comprender esto nos haría caminar hacia un feminismo postgénero;superar estos géneros estereotipados para que surjan solo las personas.