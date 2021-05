La segunda fase de la Operación Azud, que investiga una presunta trama de mordidas urbanísticas sigue salpicando al Partido Popular (PP) y al Partido Socialista (PSPV-PSOE) en la Comunitat Valenciana. Ayer trascendió que en la causa también están investigados dos ex cargos del PP de Xixona, donde el empresario inmobiliario detenido como auspiciador de la trama, Jaime María Febrer, impulsó un programa de actuación integrada (PAI) que no llegó a ejecutarse. A otro ex dirigente del PSPV también se le investiga como «facilitador» de contactos entre Febrer y ayuntamientos dirigidos por cargos socialistas.

En el caso de Xixona, se han visto implicados presuntamente en el caso Azud la ex alcaldesa de esta localidad de la comarca de l’Alacantí, Rosa María Verdú Ramos, que fue regidora entre 1999 y 2007 y que ha quedado en libertad con cargos y a disposición de la jueza del caso tras ser detenida en relación con la trama de presuntas mordidas urbanísticas. Junto a ella también fue arrestado el ex concejal de Medio Ambiente de Xixona, Francisco Doménech Asensi.

En Xixona el empresario también detenido ahora, Jaime María Febrer, impulsó el PAI El Espartal, que preveía 5.400 viviendas y un campo de golf, a través de su empresa promotora Construcciones Valencia Constitución SL (CVC), mediante la firma de un convenio suscrito entre el consistorio y la mercantil en el año 2005.

El plan urbanístico fue anulado judicialmente en 2007 tras presentar el PSPV de Xixona un contencioso-administrativo. En estos terrenos finalmente se ha habilitado el mayor campo de energía solar de toda la Comunitat Valenciana.

Por otra parte, en el PSPV también ha resultado salpicado por el caso Azud el exsecretario de finanzas socialista, ex vicepresidente de Bancaja y exalcalde de Gilet, José María Cataluña. Como ayer informó Levante-EMV en su edición digital, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron el jueves por la tarde el domicilio de José María Cataluña en Gilet en el marco de la Operación Azud II contra la corrupción, en busca de evidencias de su presunta participación en la trama de mordidas urbanísticas que investigan la Fiscalía Anticorrupción y la jueza de Instrucción 13 de València.

El ex dirigente socialista sería uno de los siete investigados en la causa a los que se ha imputado, pero no se les ha detenido. Cataluña, un histórico de los socialistas valencianos, estaría vinculado al caso Azud en calidad de intermediario o facilitador para poner en contacto al constructor considerado el epicentro de la trama de corrupción, el empresario Jaime María Febrer, con ayuntamientos gobernados por el PSPV en los años bajo investigación en esta causa: desde 2005 hasta 2010.

De momento, los investigadores tendrían acreditada al menos una reunión entre Cataluña, José Luis Vera, Jaime Febrer y Rafael Rubio, entonces líder de la oposición en el Ayuntamiento de València, mantenida después de que este último denunciase públicamente un «pelotazo» del constructor en el que intervino Alfonso Grau, vicealcalde de la ciudad. Los 300.000 euros que habría percibido Rubio de la trama los habría recibido después de esa reunión, según la investigación.

José María Cataluña deberá comparecer hoy ante los agentes de la UCO de la Guardia Civil en la comandancia de Patraix, según confirmó él mismo a la agencia Efe.