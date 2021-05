Se acerca el verano y, hay que tomar precauciones con determinadas especies de nuestra fauna terrestre y acuática que nos rodea. He aquí, unas nociones básicas.

Mosquitos

Los mosquitos que nos rodean son dípteros, término científico que significa dos alas (Culex pipiens). La gente desconoce que son las hembras las que pican porque tienen que nutrir a la puesta de los huevos. En cambio, los machos se alimentan del néctar de las flores. Cuando una hembra de mosquito nos pica, si no se es alérgico a la picadura, en unos días puede remitir la picadura y desaparecerá. En cambio, si se es alérgico a la picadura, se complicará y habrá que recurrir a pomadas u otros medicamentos por prescripción médica.

El promedio de longevidad del mosquito doméstico es de unos 15 días para las hembras. Es curioso porque las efímeras (orden efemerópteros, orden zoológico que significa: "de corta duración" que apenas superan la longevidad de 24 horas) presentan las alas plegadas hacia arriba. ¿Por qué nos pican los mosquitos? Además de por la dulzura de nuestra sangre, por la odorización de la emanación de nuestras glándulas sudoríparas, por nuestra temperatura corporal "homeotermia" (temperatura constante de nuestra propia naturaleza), pero, principalmente, por el dióxido de carbono fórmula química CO2 que exhalamos al respirar. En mayor o menor medida, pueden picarnos.

Para luchar contra ellos, hay que soslayar los lugares de agua en las zonas urbanas (maceteros, fuentes, balsas, estanques). Unas especies pican a través de la ropa, y el Culex pipiens, entre la puesta y la salida del sol. Durante la noche sufrimos su picadura. Cuando nos llevamos la mano a la cara para quitárnoslo de encima, ya nos ha picado.

Mosquito tigre

Para combatir al mosquito tigre (Aedes albopictus, nombre científico que significa con manchas blancas, del latín, albus blanco y pictus pintado) lo mejor es evitar acumulaciones de agua estancada en recipientes, jarros, piscinas, etcétera. El mosquito tigre tiene manchitas blancas alargadas y pequeñas en las patas. De ahí, el origen de su nombre común. Hay repelentes para insectos, pero no todo lo eficaces que quisiéramos. Esta especie de mosquito se está expandiendo cada vez más por nuestra Comunidad. Como me dijo una vez un profesor mío, catedrático de Zoología de Control de Plagas de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universitat de València -dónde yo estudié la licenciatura en Ciencias Biológicas-: "no se trata de matar bichos, sino de controlarlos".

Abejas y avispas

Las abejas son insectos himenópteros, término que significa ala membranosa, que pican para defenderse y proteger a su colmena. El aguijón de la abeja está formado por elementos aciculares: dos estiletes y dos lancetas. La abeja, al picar arquea el cuerpo y el aguijón es clavado perpendicularmente en su víctima; las lancetas se mueven alternativamente hacia delante, agrandando la herida causada por la punción del estilete bombeando el veneno hacia el interior de aquélla. Al picar, la abeja deja clavado el aguijón, que mirándolo al microscopio (lupa binocular) tiene forma de arpón. Las abejas saben que si pican se les desgarrará el aguijón del intestino distal y perecerán. De esta manera causa la muerte de la abeja. Por este motivo, soslayan poder picar. Las abejas no pican por picar, lo hacen para defenderse. Si nos acercamos a una poza para el riego, y nos encontramos con un enjambre, podemos -sin temor alguno-, acercarnos sin realizar movimientos bruscos que puedan molestarlas. En caso de picadura, habría que recurrir a algún profesional de la salud pública para que extrajera el aguijón, o en defecto, extraerlo yo como alguna vez lo he extraído. La picadura de la abeja y de la avispa, son muy similares.

Serpientes

En la Comunidad Valenciana habitan unas 7 especies de serpientes. Describo las que más suelen verse:

Culebra de agua o viperina

Es una humilde culebra de costumbres anfibias. Su nombre se debe a su gran afinidad por las zonas húmedas y encharcadas y a su gran habilidad para nadar y bucear. No suele superar los 50 centímetros. Su librea (color del animal) suele ir del color oliva al amarillento. A lo largo de la espina dorsal presenta un diseño en forma de zig-zag, imitando a las víboras. Pero esta especie es inofensiva. Es una especie "aglifa", lo que significa que no posee dentición inoculadora de veneno. Es inocua.

Culebra bastarda

Esta especie (Malpolon monspessulanus), puede llegar a alcanzar los 2 metros y 40 centímetros de longitud, rara vez los 3 metros. Su librea (color del animal) es verde oliva con una mancha casi a mitad de su cuerpo que tiene de color negro. Pupila de forma circular. Es tremendamente agresiva, es la más agresiva de las serpientes españolas. Afortunadamente, no es peligrosa. Está provista de glándulas venenosas tipo "opistoglifas", con dientes inoculadores de veneno. Esto significa que los tiene situados en la zona superior del maxilar inferior. Solo puede inocular veneno si engulle mucho la zona mordida. Hay que tener en cuenta que las serpientes lo que hacen es morder, no picar. Picar puede hacerlo un insecto, pero morder una serpiente. Ecológicamente, es muy beneficiosa porque se alimenta de micromamíferos (pequeños roedores), controlando sus plagas.

Víbora hocicuda

La Vipera lastatei recibe su nombre científico en honor al herpetólogo Fernando Lataste. Son serpientes de tamaño medio, en torno a los 70 - 75 centímetros de longitud, y es característico su diseño en forma de zig-zag que recorre la espina dorsal. Su pupila tiene forma vertical. Por lo tanto es venenosa. Se denomina hocicuda por la protuberancia cónica que presenta en el hocico, de ahí el origen de su denominación común. Esta especie es venenosa de elevada peligrosidad. Posee glándulas venenosas tipo "solenoglifas" que las tiene situadas y conectadas a sus colmillos. Su peligrosidad la tiene en función de la cantidad de veneno inoculado.

Las serpientes no atacan por atacar, lo hacen para defenderse y alimentarse. La regla de oro para saber si una serpiente es venenosa es en su ojo. Si tiene la pupila circular, es inofensiva, si la tiene vertical es venenosa. Por lo demás, evitemos disgustos y todo contacto con el animal. Ecológicamente, las serpientes de la Comunidad Valenciana son beneficiosas porque consumen ingentes cantidades de micromamíferos (roedores), realizando una gran labor controlando las plagas de estos roedores. De hecho, la denominación de víbora viene de vípera, de ovovivípara, de nacer crías vivas.

Mundo acuático marino. Medusas

Los cnidarios, del griego ortiga, medusas, se encuentran en mayor abundancia en hábitats marinos profundos ayudándose de las corrientes marinas. Las medusas son cnidarios con orgánulos urticantes denominados nematocistos. El nematocisto está encerrado en la célula el cnidocito es denominado durante su desarrollo cnidoblasto. El contacto del cnidocilo con una presa provoca una estimulación táctil para la descarga del nematocisto. El mecanismo de descarga del nematocisto es notable. En la medusa cualquier roce, cualquier brazada, puede descargar cientos de nematocistos en la presa. Tomando el baño, cualquier roce, cualquier brazada, podemos rozar con la medusa, y ésta puede lanzar hasta más de 200 nematocistos.