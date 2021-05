Hace unos días escribí un artículo en el que me oponía radicalmente a la ubicación indiscriminada de huertos solares. Sigo pensando que la superficie ya construida es la que debería acumular el mayor porcentaje de placas solares y que el modelo de energías alternativas tendría que ser más descentralizado, más centrado en el autoconsumo. Es evidente que eso no es lo que les interesa a los grandes inversores, para los que resulta mucho más práctico construir grandes plantas con las que seguir controlando la distribución de la electricidad y que las administraciones tienen más fácil hacer caso a este tipo de proyectos aparentemente incontestables por basarse en energías alternativas limpias, dentro del contexto de lucha contra el CO2 y el cambio climático. ¿Quién va a negarse a esto, con la cantidad de sol que tiene España para producir energía solar? Lo cierto es que es la administración autonómica es la que debe regular la instalación de estas macro plantas porque los municipios y los particulares no pueden tener esa visión de conjunto necesaria en la ordenación del territorio. Tras ponerme digno negando como geógrafo y urbanita la destrucción del paisaje que supone la instalación de estas centrales me asaltó mi otro yo, gracias también a comentarios de algunos agricultores. Es una cuestión de números bastante elemental. Hace algunos meses los instaladores de estas macro plantas pagaban 1.500 euros por hectárea en alquileres de 25 años, pero ahora ya se están pagando hasta 2.000. Las cuentas son sencillas. No es fácil encontrar cultivos con esa rentabilidad neta, sobre todo en los secanos “rabiosos” donde se está tentando a los agricultores, pero incluso en sectores relativamente más favorecidos es complicado llegar a esa rentabilidad. No debería, pero si pongo mi ejemplo de agricultor que no vive de ello y yo no saco de mi olivar y almendral abancalado de montaña más allá de los 500 euros brutos por hectárea. Bajo esa premisa, cuando negamos la instalación de esos huertos, ¿qué alternativa ofrecemos? Si el paisaje justifica la no instalación de esas macro plantas, ¿vamos a pagar al agricultor la diferencia entre lo que saca de su terreno y lo que le pagan por instalar esos huertos? Creíamos que el paisaje era algo con valor, pero a lo que era difícil poner precio. Pues bien, ahí está la diferencia entre rentabilidad agraria y alquiler de los terrenos que nos lo dice. ¿Quién paga esto? Vemos normal pagar subvenciones de justificación ambiental para pagar la instalación de esos huertos y crear una burbuja, pero vemos raro pagar un precio por un paisaje que ofrece beneficios de todo tipo. Algo está pasando.