Recibir la cita para la vacunación bien a través de una llamada o mediante un SMS, acudir al centro indicado a la hora prevista y salir de allí sin el suero contra la covid inoculado. Es una situación que han vivido algo más de 22.000 valencianos y valencianas desde que comenzase la campaña de inmunización en la Comunitat Valenciana el 27 de diciembre de 2020.

Los motivos de ir y volver sin la inmunización sobre el brazo pueden ser varios, desde el rechazo expreso a la vacunación y presentarse en el punto de inyección para que este quede patente hasta que la inoculación del fármaco esté contraindicada por motivos de salud y sean los propios sanitarios los que en el acto decidan si inyectarla o no.

En este sentido, Sanidad convoca sin hacer un filtro a partir de su historial clínico y de si por unas condiciones u otras está en situación de recibir una vacuna determinada. Por ejemplo, haber pasado la covid (para la que se recomiendan que transcurran seis meses desde el diagnóstico de la infección) o contar con alguna patología que haga incompatible la vacunación.

Así, estos representan un 1,6 % de los más de 1,3 millones que habían sido llamados y finalmente recibieron la vacunación hasta principios del mes de mayo. De estos más de 22.000 que acudieron y se marcharon sin su dosis contra la covid, la mayoría, unos 20.800 se fueron sin recibirla porque rechazaron expresamente su administración, aunque no se aclara el tipo de vacuna (esto es, el fabricante) que se rehusó.

El resto, menos del 7 % de las personas que fueron y se volvieron sin la vacuna, son personas a las que se les indicó que no se vacunasen porque la inmunización estaba contraindicada por motivos sanitarios (988) o por haber pasado la covid en los seis meses anteriores (406).

Entre las contraindicaciones que se señalan en los documentos técnicos elaborados por el Ministerio de Sanidad está padecer alergia a elementos como polisorbato y polietilenglicol (con los que se realizan los sueros), tener más de 38 grados de fiebre o padecer mastocitosis. También indica valorar la situación en caso de estar en tratamiento de anticoagulantes o inmunosupresores (para los que se recomienda la vacuna de ARN mensajero).

No obstante, estos datos no significan que solo 22.000 valencianos y valencianas citados hayan rehusado recibir la vacuna de la covid sino que tiene solo en cuenta aquellas personas que al ir a la convocatoria quedó registrado su negativa. Esto es debido a que hay personas que recibieron la llamada o el SMS y no acudieron por cualquiera de los motivos que sea, bien por imposibilidad de horario, fallo en la comunicación o bien por decisión de no acudir.

Así, por ejemplo, una de las citaciones donde este porcentaje se observó de manera clara fue en la vacunación del personal educativo a mediados de marzo. A esta, según explicaron desde Sanidad y publicó este periódico, dejaron de acudir alrededor de uno de cada cinco personas convocadas (un 20 %); un porcentaje que, según las últimas cifras del departamento autonómico, se mantiene.