Solo el 26 % de las mujeres en València son titulares de un vehículo

Las mujeres representan algo más del 50 % de la población en España pero ese porcentaje no tiene su equivalencia en los datos relativos a la conducción. Solo el 25,8 % de las mujeres en España conduce su vehículo, una cifra que sí se corresponde con los datos por provincia: en València figuran como titulares de vehículo un 26,56 % de mujeres, lo que la sitúa por encima de la media española y en el decimotercer puesto del ranking por provincias. Entre 2018 y 2019, las valencianas que contrataron seguros para sus vehículos crecieron un 0,12 %.

El estudio ‘Las mujeres y la conducción’ realizado por la patronal española del seguro Unespa, parte de la hipótesis de que quien conduce es quien figura como titular en la póliza, es decir, se presupone que es el conductor principal de un vehículo, lo que puede dejar fuera a muchas mujeres que no figuran como usuarias principales de pólizas, indistintamente de si hacen una o no como segundas conductoras de ese vehículo compartido con una pareja o con la unidad familiar. Por eso, los datos hacen referencia a las mujeres que figuran al frente de contratos de seguro del automóvil y no de las mujeres que tienen licencia y que registra la Dirección General de Tráfico que, evidentemente, arroja datos superiores.

El estudio maneja cifras de 2019 donde había 7,8 millones de primeras conductoras en España y, de ellas, una cuarta parte tiene menos de 40 años. Sin embargo, la franja de edad de entre 41 a 45 años es donde más mujeres aseguradas hay (60,9%), seguidas por las de entre 41 a 45 (60,4%) y por delante también del grupo entre 51 y 55 años (60,1%).

Estas cifras reflejan el restringido acceso a la conducción que tenían las mujeres hasta hace unos años, ya que las que tienen más de 65 años suponen un 17 %.

Si se entra a analizar qué tipo de vehículos conducen, las suposiciones están en lo cierto: solo un 3,6 % de mujeres conducían en 2019 un autocar o autobús; un 3,65 un camión, un 21,7 % un ciclomotor y un 5,21 % manejaba maquinaria agrícola. Datos muy inferiores al de los hombres.

Mientras, el estudio de Unespa afirma que la práctica de la conducción de las mujeres se desarrolla más frecuentemente en el entorno urbano. Como tal, analiza el tipo de servicio que se contrata según el sexo del conductor y las preocupaciones por lo que pueda sucederle al vehículo lo corroboran. Las mujeres apuestan más que los hombres por cubrir sucesos como incendios, rotura de lunas, daños en los ocupantes, retirada del carnet y robo. Los varones son más conservadores y no superan en contratación de ninguna cobertura a las mujeres: solo en la responsabilidad civil a terceros igualan con ellas.