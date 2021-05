La hostelería habla de respiro y el ocio nocturno implora por la reapertura

Ha sido el preludio de una temporada alta que asoma en el horizonte con la esperanza de que la vacunación vaya devorando restricciones, que siguen existiendo, con sectores más o menos castigados aún.

«Estamos en un momento en que tenemos que experimentar porque el mundo postcovid tal vez sea el preámbulo del siguiente susto», y hay que «darle sentido a la idea de adaptación sin parar el mundo» explicaba ayer el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, en una entrevista a Efe. «Si algo hemos aprendido es que pronosticar es una actividad de riesgo».

¿Qué datos se extraen del fin de semana? Más que ayer y menos que mañana. El portavoz de la Coordinadora del Ocio y la Hostelería de la Comunitat Valenciana, Vicente Pizcueta, teorizaba en ese sentido: «El ambiente general es de euforia contenida, de sonrisas en la calle y de esperanzas en la vuelta a la normalidad. A partir de ahí, vienen otros matices. En facturación no se concreta tanto. Se va avanzando. Por ejemplo, aún estamos entre un 40 % y un 70 % respecto a un mayo convencional. Pero es el doble de lo que se facturaba hace nada». La botella puede estar medio vacía o medio llena. «Hay que tener claro que esto no ha acabado y que con la facturación actual aún se sufre. Tenemos la sensación de que la cuenta atrás es irreversible. Nadie se imagina un nuevo confinamiento. Ahora, por ejemplo, se ha notado el aumento a grupos de diez. O el alargamiento del horario, que si no da para dos turnos de cena, da para una y media. Es positivo, pero también agotador, porque los camareros pasan más o tanto tiempo sirviendo que recordando que hay que ponerse la mascarilla».

Los datos se entrecruzan hasta convertirlos en una madeja. Porque, a la vez que la hostelería va engrasándose, el ocio nocturno continúa atascado. En la Comunitat Valenciana piden, literalmente, «levantar el pie». Del freno o del cuello. Lo cierto es que la temporada alta de las discotecas, predominantemente invernales, llega a su fin sin poder hacer caja. Y los argumentos se retuercen. Valga el ejemplo: en las ciudades donde los botellones se desmadraron (Madrid, Barcelona, Sevilla...) los profesionales del ocio nocturno clamaron por abrir precisamente para regular esos desmadres. ¿Qué hacer en València, donde el comportamiento, si no es ejemplar, lo es casi? El presidente de la Federación de Ocio Nocturno de la Comunitat Valenciana, Víctor Pérez, señala lo mismo, pero al revés: «Nos deben permitir abrir porque aquí se cumple y si estamos siendo ejemplares y hemos hecho los deberes en sanidad, podemos seguir haciéndolo en nuestros locales. Porque además lo tenemos claro: queremos trabajar y queremos vivir. Y si uno no cumple, que se le cierre. Y no vamos a engañarnos: no hay botellón en la calle de forma estridente, pero hay microbotellones y, sobre todo, hay fiestas en picos y economía sumergida».