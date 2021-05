La secretaria del PSPV en la ciudad de València, Sandra Gómez, ha adelantado hoy en rueda de prensa que el PSPV está estudiando la posibilidad de personarse en la causa contra el ya ex subdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, para saber si ha habido desvío de dinero público.

La vicealcaldesa socialista ha dicho que el PSPV es el partido que más ha luchado contra la corrupción y ha defendido que Rafael Rubio "fue cesado a a la hora de ser detenido". La presunta vinculación del ex delegado del Gobierno en una red de corrupción y cobro de mordidas por parte de promotores ha sorprendido a los responsables socialistas. Gómez insiste en que el comportamiento de Rubio "es es una de una persona individual" en clara referencia a que no tiene vinculación alguna con la acción del partido y reconoce que las hechos que se han dado a conocer sobre el ex delegado del Gobierno le duelen "y es una noticia terrible que hace mucho daño".

En cualquier caso, la vicealcaldesa insiste en que la investigación judicial que ha llevado a la investigación de medio centenar de personas y a la detención de Alfonso Grau y Rafael Rubio, entre otros, se circunscribe al anterior gobierno municipal con Rita Barberá al frente.