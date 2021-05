El 30% del personal funcionario seguirá con teletrabajo en la Generalitat

Ell departamento de Justicia y Administraciones Públicas que dirige Gabriela Bravo ha comunicado esta mañana a los sindicatos que en breve se publicará una nueva resolución para acomodar la situación actual al nuevo decreto de teletrabajo aprobado por el Consell, aunque el cambio regulatorio no introducirá en la práctica ninguna novedad para los efectivos públicos. Cabe recordar que el pasado 22 de marzo la conselleria decidió reducir del 50 al 30% el máximo de efectivos con trabajo no presencial en atención a la mejoría de los datos de contagios en la Comunitat Valenciana. La situación epidemiológica es este mes de mayo mucho mejor, sin embargo, el departamento que dirige Bravo ha optado por la prudencia y prefiere esperar a que pase el verano para la vuelta a la normalidad laboral. La idea es que en septiembre la práctica totalidad de la plantilla esté inmunizada ya que se prevé que al tratarse de una plantilla envejecida se calcula en un porcentaje importante habrá recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. En todo caso, la nueva regulación vincula su vigencia a la evolución de la pandemia, si bien las fuentes consultadas indican que no habrá cambios antes del verano.

La nueva resolución, aún pendiente de publicar, acomoda el teletrabajo a los supuestos de crisis reconocidos en el artículo 19 del nuevo decreto y en base a él se habilita a las subsecrearias para que organicen turnos presenciales y de teletrabajo de maera que se garantice la presencia de al menos el 70% de la plantilla. Es decir, lo que estaba ocurriendo hasta ahora.

La resolución establecerá que durante este periodo no se aceptarán programas de teletrabajo, es decir, la herramienta que el decreto pone a disposición de las conselleries para organizar su plantilla y permitir el teletrabajo hasta tres días por semana. La idea es que, una vez superada la alarma sanitaria, el teletrabajo se implante en la Generalitat mediante estos programas.

La reunión con Función Pública ha sido recibida con satisfacción por parte de los sindicatos que temían que, como ocurrió el año pasado, la conselleria ordenara el regreso presencial del cien por cien de la plantilla. Esta decisión, que sí se ha tomado en el ámbito del Ayuntamiento de València, había geneado inquietud entre el funcionariado.