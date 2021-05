Un mes antes de que se decretara el estado de alarma por la covid-19, el hombre presentó su solicitud para cobrar la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), una ayuda prevista para los más vulnerables. Era febrero de 2020 y en ese momento el hombre no podía acceder a la prestación al ser mayor de 65 años. Cuatro meses después el Gobierno diseñó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que acarreó modificaciones en los requisitos de acceso a la RVI.

Por eso, en septiembre la Mancomunitat de l’Horta Nord emitió un informe favorable para que el hombre cobrara la RVI a pesar de tener más de 65 años al flexibilizar los requisitos. Pero no ha sido así y más de un año después de que el hombre solicitara la prestación, sigue sin cobrarla ya que la Conselleria de Igualdad le deniega la ayuda y le pide que inicie de nuevo el proceso.

El Síndic de Greuges abre a partir de entonces una investigación y asegura que la tramitación de la queja «pone de manifiesto una demora excesiva e inadmisible, tratándose, como se trata, de una prestación prevista para cubrir las necesidades básicas de la unidad de convivencia que carece de los recursos suficientes para la cobertura de las mismas».

Contrario a principios de eficacia

Respecto al caso concreto, el Síndic afirma que la actuación de la conselleria «es, no solo contraria a ley, sino también a los principios de eficacia y eficiencia pues, siendo el informe propuesta del órgano instructor preceptivo y vinculante, ha quedado acreditado que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha solicitado el cambio de aprobatorio a denegatorio por ser el solicitante mayor de 65 años y al informar la entidad instructora de que el interesado no reúne los requisitos para solicitar Prestación No Contributiva y, por lo tanto, con arreglo al artículo 13.3 podría acceder a la modalidad de renta de garantía».