Las temperaturas cayeron ayer hasta 13ºC en la Comunitat Valenciana respecto a las registradas el domingo. El mayor desplome se produjo en Castelló donde el mercurio pasó de los 32ºC que se anotaron a las 13 horas del domingo a los 19ºC de ayer; seguido de Llíria donde el termómetro bajó 11,8º C; Miramar 11º C, aeropuerto de Alicante-Elx y Alicante 10,9º C, Chelva 10º C, València 9,8º C y en Polinyà de Xúquer 9,7º C. En el aeropuerto de València, el descenso fue de 9,5ºC.

No obstante, para hoy se espera que las máximas vuelvan a subir en todo el erritorio y se superen de nuevo los 30 ºC.