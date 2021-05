El Botànic preserva la imagen de unidad pese a las diferencias sobre Vera

Compromís evitó elevar el tono más allá del mensaje trasladado el lunes después de conocerse el acuerdo del consejo de administración de Divalterra, del cual la coalición valencianista -partidaria de apartar cautelarmente a Vera- se desmarcó argumentando que no está presente en el citado órgano.

La postura expresada por sus socios no gustó al presidente de la diputación, Toni Gaspar (PSPV), que afeó a Compromís que no haya nombrado a ningún representante para sustituir a su último consejero dimitido en febrero. Gaspar, además, no permitió a la vicepresidenta Mª Josep Amigó responder a una interpelación de la portavoz de Ciudadanos, que había acusado a los valencianistas de ser «cómplices» de la decisión de mantener al jefe jurídico -en libertad con cargos tras declarar ante el juez- por su ausencia en el órgano de dirección de Divalterra.

Invocan la presunción de inocencia

Antes de ser avasallado por el PP y Cs en el turno de ruegos y preguntas, el presidente dedicó una larga intervención a defenderse de quienes le acusan de esar protegiendo a Vera. Negó hasta la saciedad haber interferido en una decisión que reiteró que le corresponde al consejo y no a él, aseguró que nadie en su partido le ha dicho «nada» sobre si Vera debe continuar o no en el cargo y dijo que si se tratara de un cargo de confianza suyo hubiera prescindido de él. En ese punto, el PP y Cs le recordaron que mantiene a dos asesores socialistas procesados en los casos Taula y Alquería y que Vera fue nombrado «a dedo» por el consejo a propuesta del PSPV cuando él era consejero de Divalterra.

Gaspar respondió dejando claro que su postura respecto a los cargos investigados judicialmente no es la misma que la defendida por su partido, el PSPV, cuya estrategia de personarse en procesos judiciales tampoco comparte. El presidente invocó la presunción de inocencia como valor a preservar hasta que haya condena, aunque insistió en que el consejo está compuesto mayoritariamente por técnicos y en que no le ha dicho «a nadie» lo que tenía que votar, después de apuntar el PP a la afinidad de los últimos consejeros nombrados por la diputación.

La continuidad de Vera, en cualquier caso, fue respaldada ayer desde las altas instancias del PSPV. El vicesecretario general socialista, Manuel Mata, aseguró que apartarle como alto directivo de Divalterra supondría vulnerar sus «derechos vinculados a la presunción de inocencia» y marcó distancias entre la situación de éste y la de Rafael Rubio, cesado fulminantemente como subdelegado del Gobierno.