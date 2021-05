«La apertura es progresiva y ha de tener sus tiempos, sin más prisa de la necesaria», aseguró ayer el president de la Generalitat, Ximo Puig, que avisó: «A partir de este fin de semana no va a haber una apertura total». Este domingo acaba el plazo avalado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) para el toque de queda y en el seno del Consell se debate ahora si pedir su prórroga otros 15 días, hasta el 7 de junio.

Según las fuentes consultadas, el Ejecutivo autonómico aún no ha decidido si consultar al alto tribunal una prórroga, dado que la incidencia acumulada (IA) de casos a 14 días sigue bajando y está cerca de los 25 contagios por cada 100.000 habitantes. Por debajo se estaría en un escenario de ‘normalidad’. Ayer se quedó en 29,58 casos. El TSJ podría no avalar la restricción de movilidad nocturna o la limitación de grupos de personas con esa IA, como sí hizo el pasado día 7.

La Generalitat planteó que este último periodo de restricciones durara tres semanas hasta finalizar mayo -plazo que el tribunal rebajó a quince días-, lo lógico sería pedir una nueva prorroga. Además, hasta que no pasen unos días más no se verá la incidencia real de la apertura al exterior de la Comunitat Valenciana, que se produjo el domingo, 9 de mayo, con el fin del estado de alarma, y que se advirtió sobre todo el último fin de semana, de visitas masivas a la costa.

Una de las alternativas en estudio sería alargar el inicio de ese toque de queda para que empezara a la una de la madrugada. Actualmente, abarca de la medianoche hasta las 6.00 horas.

Lo que sí se tiene claro es que la decisión debe estar tomada antes del jueves, que es el tope paraconsultar al TSJ, si así se considera, para celebrar la reunión de la comsición interdepartamental el sábado con una resolución del TSJ. Por motivos de agenda del president y los consellers, el encuentro no puede convocarse antes.

En el caso de que no se consultara al TSJ o este no avalara ampliar el toque de queda, al Consell le queda, como ya se comentó hace quince días, la posibilidad de mantener los horarios de cierre de los locales de hostelería, comercio y ocio, para que haya una restricción de ‘facto’ que invite a no alargar las salidas nocturnas. Los bares cierran ahora a las 23.30 horas.

En esa línea cabe interpretar las palabras ayer de Puig, que insistió en la prudencia, tras ser preguntado por los periodistas en una visita con motivo del Día de los Museos. El president señaló que la Comunitat se encuentra, en este momento, en un proceso de «apertura progresiva», no «total», por lo que avanzó que las próximas decisiones sobre las medidas «no serán disruptivas».

Puig puso como ejemplo el toque de queda, «que ha servido para contener la pandemia y ha sido fundamental, sobre todo por lo que lanza a la atmósfera colectiva, que es que no hemos superado la pandemia. Y esa es una realidad».

Como no habrá un cambio bruco, la interdepartamental del sábado, previa consulta con el grupo de expertos, será de decisiones «discretas»: no saldrán muchas novedades. Por ello, Puig adelantó que «las decisiones que se van a tomar no van a ser de una profundidad que exija tener mucho tiempo para ponerlas en marcha».

«Tenemos una hoja de ruta bastante clara y predecible», resumió. «Estamos en el camino correcto y tenemos que afianzarlo». Además emplazó a conocer si ha habido efectos por el pasado fin de semana, el primero completo sin cierre perimetral y con llegada de miles de visitantes.

Justicia tramita menos del 10 % de las 171.000 multas

La Conselleria de Justicia ha tramitado 16.915 denuncias -15.201 de personas físicas y a 921 negocios- por incumplimiento de la normativa anticovid de las 171.000 recibidas hasta el pasado 15 de mayo, lo que supone menos del 10 % del total. Según los datos facilitados, del total de sanciones 75.000 corresponden a la provincia de Valencia, 75.000 a Alicante y 21.000 a Castelló. Del conjunto de denuncias recibidas, se ha iniciado el expediente sancionador en 8.331, es decir, la mitad de las registradas en el sistema, y del total de estos expedientes se ha concluido un total de 3.106, es decir, el 37 %.