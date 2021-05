El primer fin de semana completo sin estado de alarma ni cierre perimetral ha dejado en la Comunitat Valenciana 540 contagios nuevos por coronavirus en 130 municipios. En el fin de semana previo fueron 461 casos en 116 poblaciones. La provincia de Alicante es la que más casos ha registrado desde el pasado viernes. En total, Sanidad ha sumado 269 contagios en 53 municipios alicantinos. La provincia de Castelló solo ha registrado 48 positivos nuevos en 14 localidades y la de Valencia el resto de contagios en 61 ciudades.

Como es la más poblada, la capital es la que más contagios ha sumado entre viernes y lunes, según la actualización por municipios que ayer hizo Sanidad. En total, València registra 87 positivos.

Sin embargo, es Dénia la población que, por detrás de la capital, se convierte en la ciudad con más casos durante el fin de semana. Esta ciudad de la Marina Alta ha registrado 52 contagios en los últimos cuatro días, más de la mitad que València en el mismo periodo de tiempo.

El caso de Dénia es paradigmático de la situación de la provincia de Alicante, que vuelve a ser la provincia más afectada por la pandemia durante los últimos cuatro días. Su capital suma 32 contagios y entre las diez ciudades con más positivos detectados por Sanidad desde el viernes, 6 son alicantinas. Torrevieja registra 19 contagios; Elx,13; Ondara, 12; y Calp, 10.

En la provincia de Valencia, la única ciudad que supera junto con la capital la decena de casos nuevos durante el fin de semana es Aldaia. Suma 15 y su incidencia acumulada sigue por encima de 139, más de 110 puntos por encima de la media autonómica. Por su parte, la única ciudad de la provincia de Castelló por encima de los diez contagios en los últimos cuatro días es Vila-real, con 16 nuevos positivos por coronavirus.

En cuanto a la actualización diaria de casos, la Conselleria de Sanidad notificó ayer 136 casos nuevos de covid-19 confirmados por PCR o antígenos, que sitúan la cifra total de positivos en 392.768 personas. Son 37 contagios más que el martes, 11 de mayo, pero 251 menos que este lunes, día con 387 contagios al sumar todo el fin de semana, en el que no se dieron datos por un fallo informático. La incidencia acumulada a 14 días siguió bajando hasta quedar en 29,58 casos, 0,26 menos que el lunes.

Sanidad sumó otros 4 muertos, aunque aclaró que solo 1 fallecido corresponde a los últimos 7 días, mientras que dos los asigna a febrero y el restante a enero. El total de defunciones es de 7.411.

La presión asistencial sigue a la baja y los pacientes hospitalizados ya son menos de 150 al descender once en un día y situarse en 148. Las unidades de críticos de los centros de Castelló ayer no tenían ningún contagiado, mientras que en Alicante eran 10 y en Valencia, 24. No había una situación similar, con 34 pacientes en intensivos, desde el 17 de agosto. Sanidad sí informó de un brote en Benicarló con 12 casos sociales.