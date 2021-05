El dictamen de la Comisión de Salud Pública dio ayer respuesta a la duda de 196.843 valencianos y valencianas. Son personal educativo, de emergencias, sanitarios de segunda línea o personal sociosanitario como veterinarios, fisioterapeutas y farmacéuticos que fueron vacunados entre mediados de febrero y principios de abril con AstraZeneca y que ayer supieron, un mes y medio después del anuncio de suspensión, que su inmunización no se completará con el fármaco de Oxford, el que tenían, sino que será con la vacuna de Pfizer.

En realidad, la decisión no ha afectado durante este tiempo solamente a los menores de 60 años que habían recibido hasta entonces la primera dosis con AstraZeneca. Una parte importante de la campaña de inmunización se ha visto condicionada por una resolución que se había ido retrasando hasta ayer y que obligaba, según datos de la Conselleria de Sanidad, a reservar 161.000 vacunas de AstraZeneca.

Estas dosis han estado esperando en el frigorífico (pueden aguantar hasta seis meses a una temperatura de entre 2 y 8 grados) a la espera de saber a quiénes podían ser inoculadas: si iban a ir todas al grupo de entre 60 y 69 años para el que se había destinado de manera exclusiva desde el 7 de abril o si un porcentaje debía servir para completar las pautas iniciadas a personal esencial y sociosanitario con la primera dosis ya puesta de AstraZeneca.

Finalmente, estas acabarán en los cerca de 680.000 sexagenarios que conforman esta cohorte de edad de los que hay todavía unos 80.000 sin recibir ni una dosis, aunque el ministerio abrió la puerta a que las personas que lo reclamen puedan completar su pauta con AstraZeneca. A las personas de entre 60 y 69 años la decisión de la Comisión de Salud Pública no les afecta para completar su inmunización. De momento, solo el 5 % de esta franja de edad cuenta con las dos dosis.

No obstante, no todas las personas nacidas entre 1961 y 1952 han recibido hasta la fecha AstraZeneca. La duda de la segunda dosis hizo que la semana pasada Sanidad apostara por no utilizar ni una dosis de este fármaco y todas las personas de entre 69 y 66 años que fueron vacunadas entre el 10 y el 16 de mayo lo hicieron con Moderna y Pfizer. En este sentido, la conselleria explicó que se trataba de una forma de acelerar la inmunización (porque Moderna y Pfizer completan su pauta a las tres semanas y AstraZeneca lo hace a las 12), pero también influía la espera de una decisión sobre las segundas dosis.

Redistribuir las dosis de Pfizer

La decisión de la Comisión de Salud Pública obligará a que en las próximas fechas se tengan que redistribuir las dosis planificadas de Pfizer que ahora mismo están siendo utilizadas para proteger a la población de los 50 a 59 años además de para inocular las segundas dosis en mayores de 70. Según los datos que facilita Sanidad, unas 50.000 personas que recibieron la primera dosis con AstraZeneca tendrían que recibir en las próximas tres semanas la segunda al superar el plazo indicado en la ficha técnica.

Desde el Consell , no obstante, abogaban por la inoculación de la segunda dosis con el mismo fármaco, aunque sin las amenazas de otras autonomías como Madrid o Andalucía de administrarla en caso de negativa del ministerio y siempre con la coletilla de «se atenderá la decisión médica».

El propio president de la Generalitat, Ximo Puig, se mostró ayer partidario de completar la vacunación de los menores de 60 años con el mismo suero de AstraZeneca. «Siempre hemos dicho y hecho lo que nos han dicho los expertos», aseguró Puig en una alocución en la que se alineó con los expertos que asesoran a la Comisión de Salud Pública al tiempo que pidió pidió «dar tranquilidad a las personas que han sido vacunadas con AstraZeneca».

Los grandes vacunódromos de la Comunitat Valenciana ganarán tres jornadas extra esta semana. El de València, en el Museo Príncipe Felipe, abrirá por primera vez esta semana todos los días. Lo hará hasta el domingo por la tarde, a las 16 horas. También amplían sus jornadas de trabajo en la Ciudad de la Luz de Alicante y el Auditori de Castelló, que abrirán hasta el viernes mientras que IFA, de Elx, cerrará el jueves.