"La sensación es de incertidumbre, nunca he visto algo así en Ceuta"

«Nunca había visto nada así», relata Javier a Levante-EMV en el segundo día consecutivo de la llegada masiva de personas, la mayoría marroquíes, a la ciudad. «La primera noche fue complicada, veías a mucha gente deambulando por las calles en grupos», asegura y añade: «No es miedo, sino preocupación por qué va a pasar con toda esta gente».

Sirenas, policía, muchas personas por las calles y demasiada incertidumbre. Así define el camarero valenciano la noche del lunes. «Al principio no sabíamos qué pasaba, ahora ya hay vídeos en redes y en los medios no se habla de otra cosa». Román reconoce que «nunca había visto algo así» en los quince años que vive en Ceuta, «la frontera es muy vulnerable y estamos muy cerca de Marruecos, pero ni siquiera las personas que nacieron aquí recuerdan algo igual», añade.

Ahora, admite, está todo «más tranquilo», pues «ha habido un gran despliegue policial y asistencia acorde a la situación». Sin embargo, tras la primera noche, él y su mujer decidieron no llevar ayer a sus hijos al colegio. «No se han suspendido las clases, pero conozco a muchas familias que han preferido que los niños se queden en casa, pues hay mucha gente por la ciudad y no sabíamos qué iba a pasar», relata. La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) admitió en declaraciones a Europa Press que «más de la mitad» de la población escolar de Ceuta no acudió ayer a las aulas de los colegios e institutos tras la entrada en la ciudad de más de 6.000 personas en las últimas 24 horas.

Aunque en las primeras horas en la noche del lunes Javier admite que no se sabía mucho sobre esta llegada masiva de personas a la playa del Tarajal, sí añade que «Ceuta es muy pequeña y las noticias vuelan», y nada más llegar al trabajo todos los compañeros comentaban la situación en la ciudad.

Javier cree que la ciudad está «conmovida, nerviosa, se siente algo desamparada, descolocada» y reincide en que esta situación no se había visto antes.

Lleva más de una década

Llegó de Alicante hace más de una década con una cadena de hoteles para la que trabajaba y se quedó. Formó su familia allí y sigue vinculado a su tierra a través del restaurante mediterráneo en el que trabaja, en el que se cocina, entre otras muchas cosas, el ingrediente estrella valenciano: el arroz. Ahora, mira con incertidumbre los acontecimientos que se suceden en la ciudad que le acogió hace años como ciudadano y espera que pronto se pueda regularizar toda la situación excepcional que dice, «se agrava todavía más por la crisis sanitaria en la que estamos inmersos».