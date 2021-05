Antifraude prescinde de un abogado investigado en el caso Azud

La Agencia Antifraude ha prescindido de un abogado experto en urbanismo debido a su vinculación con el caso Azud, la trama de mordidas urbanísticas que investiga el Juzgado de Instrucción 13 y la Fiscalía Anticorrupción, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de los hechos.

El letrado es uno de los investigados no arrestados en la operación Azud IIque acabó con la detención el pasado 13 de mayo del ex vicealcalde de València, Alfonso Grau y el ex subdelegado del Gobierno y ex portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Rafael Rubio, junto a trece personas más. En la causa también hay siete personas investigadas pero no detenidas que han ido compareciendo en la Comandancia de la Guardia Civil ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO). Entre ellos el exsecretario de finanzas del PSPV, ex vicepresidente de Bancaja y ex alcalde de Gilet, José María Cataluña, un histórico de la formación socialista.

Entre este último cupo se encontraría el letrado que apenas llevaba un año en la Agencia Antifraude. El abogado experto en urbanismo fue seleccionado como letrado de la Agencia «por su trayectoria profesional, tanto en el ámbito administrativo como en el ejercicio privado de la abogacía, experiencia en procedimientos sancionadores y su favorable disposición para el desempeño adecuado de las funciones inherentes al puesto». Ya era funcionario de carrera por lo que su categoría laboral era grupo A1 de la administración local en un ayuntamiento de l’Horta al que ha solicitado el reingreso a su antiguo puesto de trabajo.