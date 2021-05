La nueva dirección estatal de Podemos podría contar con hasta nueve asientos ocupados por cargos valencianos, dos más de los que forman parte de la actual cúpula. Ese es el número de aspirantes que se presentarán a la asamblea estatal del próximo mes de junio dentro de la candidatura continuista encabezada por la ministra Ione Belarra, llamada a reemplazar a Pablo Iglesias al frente del partido morado.

Las precandidatas ligadas a la delegación valenciana son Pilar Lima, María Teresa Pérez, Rosa Medel, Marisa Saavedra, Txema Guijarro, Esther Sanz, Pau Vivas, Álex Aguilar y Rita Bosaho. Salvo Aguilar -jefe de gabinete del vicepresidente del Consell, Rubén Martínez Dalmau-, Medel -diputada de Podemos- y Pau Vivas -director de Gabinete del portavoz en el Congreso, Pablo Echenique- el resto ya formaban parte del actual Consejo Ciudadano, surgido de la asamblea de hace un año. En cambio, no repetirá como integrante del máximo órgano de dirección el director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Héctor Illueca, por cuestiones personales.

Aunque todavía no se conoce qué lugar ocupará cada uno en la lista continuista (la definitiva no se publicará hasta el 26 de mayo y todaviá han de recoger los avales necesarios), todos los aspirantes tendrían plaza asegurada si no se presenta otra candidatura alternativa a la de Belarra. La ministra lanzará su candidatura este sábado en el Jardí Botànic de València.

Fuentes de Podem ponen el foco en "el fortalecimiento de los territorios" y subrayan el previsible incremento del peso valenciano en la dirección estatal como un "reconocimiento a la fortaleza de Podem en el País Valencià", que está siendo "punta de lanza y un espejo tanto a nivel de gobierno como a nivel de partido". "Con el gobierno de coalición progresista más importante del Estado, el papel de Unides Podem en este gobierno y la fortaleza del partido, abrimos un nuevo ciclo en Podemos caracterizado por la feminizacion y el protagonismo de los territorios", indican desde la formación.