El rival de Mazón en el PP ultima su retirada

Ese día, tal como contó este diario, Anaya y Mazón retomaron las conversaciones para una candidatura de integración. Tras este contacto, Anaya se ha mantenido en silencio (no habla ni con los suyos), aunque el anuncio podría ser inminente. Eso sí, Anaya apura los tiempos y no llegó ayer a cerrar ningún acuerdo a pesar de que tenía previsto verse con Mazón en Fitur. No acudió al encuentro, lo que ha tensado la cuerda.

Aunque desde el minuto uno el aspirante alternativo siempre ha contemplado retirarse, sus dudas sobre si llegar hasta el final se han ido despejando conforme ha comprobado que está solo. La recogida de avales para ser proclamado precandidato fue su primer baño de realidad con un PP que ha asimilado la marcha de Isabel Bonig y el desembarco Carlos Mazón con una sorprendente naturalidad. Sin traumas de ningún tipo. Anaya contaba en su aventura con el aliento del expresidente Camps y el Foro 2020, pero este apadrinamiento era un arma de doble filo. Vincularse a Camps en un momento en que el exjefe del Consell se ha convertido en un incordio para la futura cúpula popular, tenía riesgos, por lo que el apoyo no se visibilizó.

Según algunas fuentes, en medio del proceso precongresual, Anaya y Camps habrían tenido un fuerte desencuentro en torno a cómo escenificar su alianza. El resultado es que Camps no ha tenido un gesto con Anaya y este a su vez ha evitado usar ese apoyo.

La estocada final ha sido la decisión del alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, de saltar del barco antes de que sea demasiado tarde. Adsuara, expresidente de la gestora del PP en la provincia de València, era el único dirigente popular con nombre propio que públicamente había apoyado a Anaya. Habría sido, en caso de final feliz, su número dos.

Anaya, que ya tiene la oferta de Mazón encima de la mesa, ha optado por dilatar su decisión, una estrategia que parece no compartir Adsuara, quien teme que su respaldo acabe costándole la alcaldía de su municipio. El alcalde de Alfafar ha decidido ya ir por su cuenta y el miércoles comunicó a dirigentes de Génova y al propio Mazón que se ponía a su disposición. En principio, según fuentes de su entorno, no ha pedido estar en la ejecutiva.

El anuncio de Anaya parece ya solo cuestión de tiempo, quizás de horas, pero en todo caso no se llegará a la votación del día 4. El equipo de Mazón tiene claro que la pelota está en el tejado del alcalde de Ayora, a quien esta carrera le ha supuesto más coste que beneficio. Perdió el puesto de coordinador de la provincia de València y ha arruinado sus relaciones con la próxima secretaria general del PPCV, Maria José Català, y con el presidente provincial, Vicente Mompó. Lo más probable es que entrar en la ejecutiva de Mazón con una vicesecretaría de poco peso no compense tantos sin sabores. Y dado como está estirando la tensa podría quedar fuera incluso de la nueva ejecutiva.