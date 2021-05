La aceleración en la vacunación en la población de más edad -un 50,5 % de las valencianas y valencianos mayores de 60 años (653.506 personas) ya tienen la pauta completa de inmunización contra la covid-19 ha provocado una notable caída de la mortalidad en la Comunitat Valenciana, que ha salvado los excesos de fallecimientos durante la cuarta ola. Esta semana se ha notado especialmente esa caída de la letalidad, ya que por segunda vez no se ha notificado ninguna muerte a causa del coronavirus.

La Conselleria de Sanidad no registró ayer ningún fallecimiento en 24 horas, al igual que el pasado miércoles. Una situación que no se producía desde la primera semana de agosto, en la que hubo tres días sin decesos: el 4, el 6 y el 7 de agosto. Asimismo, en lo que llevamos de semana solo se han notificado seis muertos que sí corresponderían a fechas de este mes de mayo -a alguno de los últimos siete días desde que son informados por Sanidad-, ya que los otros 10 incluidos en las notificaciones se produjeron con anterioridad pero aún no habían llegado a notificarse. Uno de ellos era de 2020, otros dos son de enero, cuatro de febrero y tres son atribuidos a abril de 2021.

Los contagios sí que están sufriendo un ligero repunte respecto a la pasada semana. Ayer se sumaron 166 nuevos casos de coronavirus, siete menos que la jornada anterior, pero trece más que el pasado viernes, 14 de mayo. Desde el pasado sábado 15 se han registrado 1.000 positivos, que son casi 200 más que en el periodo comprendido entre los días 8 y 14 de este mes. Un leve repunte que se ha notado en la incidencia acumulada de casos a 14 días, pues desde el miércoles (29,34) está subiendo. Ayer se situaba en 29,88 casos por cada 100.000 habitantes.

La IA a siete días también sufre un cierto aumento, pero aún es menos de la mitad que la de catorce días, lo que indica que las nuevas infecciones no están desbordadas. Ayer, este último indicador era de 14,63 casos. En estos momentos hay 1.463 casos activos, un 0,36 % del total.

La presión hospitalaria sigue a la baja, pues hay 128 personas ingresadas (15 menos que el día anterior y una cifra comparable con la del 3 de agosto cuando había 126), de las que 33 están en las unidades de cuidados intensivos luchando por sus vidas. Son tres menos después del leve ascenso del jueves y un dato igual al del 18 de agosto pasado, cuando había los mismos enfermos en UCI. Sanidad informó de 155 altas.

Desde principios de mayo, Sanidad no informa de la situación en residencias, pero según el último informe del Imserso con la información aportada por las comunidades, los geriátricos habrían registrado 5 contagios en la semana del 10 al 16 de mayo.

Seis pueblos con más de 10 casos

Un total de 109 municipios han detectado nuevos contagios de coronavirus durante el tramo central de la semana (de martes a jueves), y solo seis tienen más de 10 contagios. Así, la capital València volvió a ser la ciudad más afectada, con 71 casos, seguida de las otras capitales de provincia, pues Alicante, sumó 40 y Castelló de la Plana, 24. Les siguen Elx con 19 y Aldaia y Torrevieja con 12 cada una.