El trayecto en bus València-Madrid y viceversa ha quedado reducido a un solo viaje al día (excepto viernes y domingo, que son dos), mientras que otras rutas que conectaban la capital de España con Gandia, Orpesa y Vinaròs tampoco se han reanudado una vez levantado el estado de alarma.

Según denuncia la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO del País Valencià, la concesionaria de la línea, el grupo Avanza by Mobility ADO (que adquirió Auto Res), no solo no ha recuperado el servicio habitual que se prestaba antes del estallido de la pandemia, «sino que la principal conexión de Madrid con València se ha reducido a un solo convoy al día, lo que está provocando que entre 15 y 20 personas se queden en tierra al no poder comprar el billete en las taquillas, y eso sin contar a la gente que lo intenta a través de la compra online», señala Rafael Retamero, delegado de Auto Res en la Comunitat Valenciana.

En plena pandemia, la ruta Madrid-València contaba con dos frecuencias diarias, con salidas desde la capital a las 8:30 y de 16 horas, mientras que desde València partían a las 9 y las 16 horas. Desde el lunes 10 de mayo, la ruta Madrid-València solo cuenta con una expedición, excepto viernes y domingos, que mantiene dos.

Además, desde el sindicato explican que en verano de 2020 también se suprimieron las rutas Madrid-Castelló-Benicàssim-Orpesa, Madrid-Vinaròs; Madrid-Cullera-Gandia-Oliva que no se han vuelto a recuperar. «Localidades como Tavernes, Alzira, Alcúdia, Carlet, Catadau, Alfarp, Turís, Montserrat, Montroi, Godelleta o Chiva se quedaron sin servicio el verano pasado», lamentan desde CC OO.

«Siguen reduciendo el servicio»

Desde el sindicato no entienden por qué la empresa concesionaria «sigue reduciendo las frecuencias y rutas de transporte» desde Madrid a la Comunitat Valenciana, cuestiona «la dejadez» de la compañía y critica «la supresión» de las líneas, medida «que no comparte ni como medida de presión económica de cara al Ministerio de Fomento, titular de las líneas, ni como excusa para reestructuraciones de personal».

La sección sindical considera el transporte de viajeros «un servicio público esencial, que en este caso además es rentable y tiene demanda, por lo que no existe justificación para la supresión de estos servicios de línea regular».

Del mismo modo, explica que los usuarios que no pueden conseguir billete de bus, acaban optando por otras modalidades de transporte, «con el riesgo que eso supone de perder esos clientes en el futuro». Además, y según explica el portavoz de CC OO, Rafael Retamero, en la Comunitat Valenciana los ocho conductores de la plantilla sigue con expediente de regulación temporal de empleo desde el principio de la pandemia, «trabajando dos semanas y las otras seis de ERTE».

«La compañía tiene entre el 80 % y el 90 por ciento de los trabajadores en ERTE de fuerza mayor y, sin embargo, en lugar de retomar la actividad y prestar el servicio regular a la ciudadanía, está dejando caer sus rutas, a pesar de que existe demanda suficiente de viajeros», lamentan desde Comisiones Obreras.

Levante-EMV trató ayer de recabar la versión de la concesionaria para saber los motivos por los que todavía no ha recuperado el servicio una vez ha finalizado el estado de alarma. Al cierre de esta edición, la compañía no había emitido ningún comunicado al respecto.

Todo indica, sin embargo, que la empresa sigue acogida a las medidas especiales que se aprobaron en pandemia para las empresas de transportes afectadas por la reducción de viajeros, de ahí que una gran parte de su plantilla sigue afectada por los ERTE.

Desde el sindicato CC OO entienden que, terminadas ya las restricciones de movilidad, vuelve a recuperarse la demanda habitual de estas líneas de largo recorrido, al menos repunta con fuerza con el horizonte de las vacaciones de verano, señalan desde el sindicato.