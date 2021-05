La inestabilidad que se espera para el domingo y lunes próximos está levantando expectativas y, a la vez, miedos. Todo depende del miedo que provoque la palabra elegida para citar esa inestabilidad. Las lluvias parecen garantizadas y el bajón térmico también para todo el sudeste. Lo que no está claro, como siempre, es quien será el más afortunado o desgraciado con la situación porque eso también depende de lo que uno espere y de si lo que quiere es que llueva o que no lo haga. Estoy huyendo intencionadamente de bautizar la causante de las lluvias como DANA (depresión aislada en niveles altos), gota fría exprés o "con leche", BFA (baja fría en altura) o perturbación en altura. Salvo a los más técnicos o aficionados, ¿realmente importa el nombre? ¿Sirve de algo saber si la bolsa de aire frío en altitud se aislará o no? ¿Será una vaguada de aire frio sólo, sin aislarse del chorro polar? ¿Tendrá reflejo con una borrasca en superficie? Como dice mi colega Jorge Miralles la mayoría de la gente sólo quiere saber si va a llover y si entraña algún peligro. Algunos técnicos, algunos autodidactas en las redes y los medios han asociado palabras como DANA o gota fría con desastre, y luego todo son rodeos y eufemismos para llamar a las cosas, que solo son procesos meteorológicos ajenos a toda culpa de desastre, evitando crear alarmismo y fomentándolo a la vez. Va a llover de forma generalizada, puede que por última vez hasta la llegada del otoño, y en algunos lugares, con mucha irregularidad puede causar problemas. Estemos preparados. La mayoría no necesitan saber más.