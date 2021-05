A finales de este año o principios del próximo 2022 se publicarán nuevos datos sobre el conocimiento y uso del valenciano entre la población general. Esto será posible gracias a una nueva encuesta que la Generalitat encargará en breve y que ya está a punto de adjudicarse a la empresa externa que se encargará de recoger y analizar los datos de una muestra que podría ser muy amplia, pues contactará inicialmente con unas 9.000 personas.

A falta de que se cierre el proceso, en los documentos que forman parte del expediente de contratación administrativa se especifica que el importe total previsto para el trabajo podría superar los 181.000 euros: 150.121,38 más 31.525,49 euros en concepto de IVA.

Se trata de una encuesta que la Generalitat encarga cada cinco años, una responsabilidad que corresponde a la Conselleria de Educación, pues de ella depende la Dirección General de Política Lingüística. De hecho —y como especifica la documentación de la licitación— se necesitan estudios, investigaciones y estadísticas oficiales sobre la situación social del valenciano para que sirvan «de base empírica para la planificación de la política lingüística».

Así, y según consta en la documentación, este trabajo de campo, con su tratamiento estadístico de los datos y el informe forman parte de las actividades de promoción del valenciano de la conselleria para 2021, en concreto del Pla Valencià d’Estadística 2019-22.

Entre otros aspectos, se detalla que el tiempo de ejecución sería de seis meses, teniendo en cuenta el periodo para seleccionar la muestra de personas; la elaboración del cuestionario y organización del trabajo de campo; la realización de las encuestas; y, por último, el procesado de los datos y la redacción del informe. Dos meses para cada paso, calcula la conselleria.

Además de la mejor relación calidad-precio que se ajuste al presupuesto, entre los puntos clave para adjudicar el contrato está el personal con el que cuente la empresa. De hecho, en los cálculos de la conselleria, este apartado se lleva más de la mitad del presupuesto: 102.000 euros. Y es que, como se indica, el de los trabajadores es el «gasto principal del contrato» ya que se realizarán encuestas telefónicas y presenciales, además de ofrecer atención telefónica a los usuarios. Asimismo, habrá una programación informática adhoc y una página web (con una versión también adaptada a dispositivos móviles).

Como apuntan fuentes de Educación a preguntas de este periódico, esta encuesta de 2021 sobre el uso y conocimiento general del valenciano se ha retrasado y debería haberse realizado en 2020. No obstante, la pandemia no lo permitió «a causa de la declaración del primer estado de alarma y la suspensión de todos los procedimientos administrativos durante dos meses», situación que ha impedido sacar la contratación a concurso público hasta este año. Ahora, la previsión es realizar la encuesta en los próximos meses y publicarla a final de año o a principios de 2022, pues la última fue en 2015 y los datos estuvieron en 2016, recuerdan.

Asimismo, en 2021 ya correspondía recoger datos sobre el uso del valenciano en la Administración de la Generalitat, ya que la última encuesta es de 2016-2017. En este caso, la conselleria ya prepara la tramitación y los resultados se publicarían antes de 2023.

La mitad de la población no habla la lengua propia

En la encuesta «Coneixement i ús social del valencià 2015», la última publicada, se revela que la mitad de la población valenciana (el 49 %) respondió que no habla valenciano, mientras que hasta un 65 % decía no ser capaz de escribirlo y un 47,1 % tampoco de leerlo. No obstante, el 72,4 % afirmó entenderlo bastante bien o perfectamente. La de 2021 será la segunda encuesta del Botànic, por el que se podrá ver el impacto de sus políticas en los datos.