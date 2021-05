La Conselleria de Sanidad esperaba un lunes de estreno con 133 puntos de vacunación desplegados por toda la Comunitat Valenciana. Localidades como Puçol, Manises o Aldaia podrían inyectar las dosis contra la covid en centros específicos, alejados de sus propias instalaciones sanitarias locales, sin embargo, su puesta de gala tendrá que esperar 24 horas.

La llegada de los viales de Pfizer en dos turnos, la mitad este lunes y la otra mitad el miércoles, según han indicado desde Sanidad, retrasa las previsiones de la conselleria de abrir más de una sesenta de puntos nuevos. acercar esta inmunización a la población y conseguir, así, evitar desplazamientos a los grandes vacunódromos.

Según han explicado desde el departamento de Ana Barceló, en los puntos que hasta ahora estaban en marcha sí que se continúa la vacunación. El retraso, no obstante, no supondrá un agravio en los planes de la población que debía recibir su dosis en alguno de estos centros ya que Sanidad confirma que no había citado a nadie para este lunes en estos centros.

La previsión para esta semana es inocular casi 250.000 dosis contra la covid de las que 133.000 irán destinadas como primer pinchazo a personas entre 51 y 59 años. La mayoría (82.000) son de Pfizer mientras que 15.600 estarán ya completamente inmunizados al recibir Janssen. El resto de vacunas irán para segundas dosis de mayores de 70, completar el primer pinchazo de los sexagenarios así como personas con condiciones de riesgo alto.