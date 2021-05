El Consell advierte contra el intento "irresponsable" de politicar el agua

Los ecos de la manifestación del lunes en Madrid en defensa del mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, que llevó al Consell a ponerse ante la pancarta con la presencia de la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, y el secretario autonómico, Roger Llanes, siguieron ayer. En declaraciones en Alicante, el president, Ximo Puig, insistió en que el trasvase es irrenunciable y abogó por garantizar «agua para siempre, sin enfrentamientos ni maniqueísmos».

El jefe del Consell lanzó un aviso a los «irresponsables» que, en un lado y en otro, en un territorio y en otro, dijo, buscan sobreactuaciones y no soluciones y añadió que su gobierno llegará hasta las últimas consecuencias. Puig añadió que quien quiera mezclar «de manera espuria el agua y la tierra, solo sacará barro, primero se ensuciará y luego se hundirá».

El Consell defiende que la solución a las necesidades hídricas de las comarcas alicantinas no pasan solo por el trasvase, sino que hay que mejorar la reutilización, la modernización de los regadíos, la desalinización y sus infraestructuras para que este tipo de agua tenga el precio adecuado.

El presidente Puig lanzó un mensaje dirigido al Gobierno pero también al PP que va a liderar el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, para que evite usar políticamente el discurso del agua.

Con todo, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró ayer tras el Consejo de Ministros que las reglas del trasvase Tajo-Segura no se van a cambiar y que el Ejecutivo no pretende «recortar» las transferencias que llegan a Alicante, especialmente a la Vega Baja, pero también a Murcia y Almería. Un día antes, el director general del Agua, el valenciano, Teodoro Estrela, ya indicó que lo que se busca es estabilizar las entregas durante todo el año.

Acuerdo casi unánime

Mientras, la comisión de Medio Ambiente de las Corts aprobó ayer una iniciativa del PSPV con el apoyo de todos los grupos excepto Unides Podem, que se abstuvo. La diputada Cristina Cabedo aseguró que su partido no está en contra de los trasvases sino de aquellos que no tienen caudales suficientes y abogó por la reutilización de aguas, la regeneración y la revisión de obras. Ciudadanos intentó incluir una enmienda que pedía la reprobación de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que no prosperó por al rechazo de los socialistas a aceptarla.

La oposición, PP, Cs y Vox, considera que la propuesta socialista es ambigua e insuficiente y aseguran que no servirá de nada si el jefe del Consell no exige al Gobierno que pare el decreto.

La propuesta recoge finalmente que en los planes hidrológicos de las cuencas del Tajo y del Segura se aumente la seguridad y estabilidad en el aporte hídrico de los territorios que se nutren del trasvase. El documento añade que los recursos hídricos del Tajo-Segura son irrenunciables, en la línea que defiende el Consell.

Mientras, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, aseguró ayer que el trasvase Tajo-Segura «hay que defenderlo todos los días y no sólo buscar la foto detrás de una pancarta como ha hecho el PSPV de la Comunitat Valenciana».

«Desgraciadamente, los que tienen que defender nuestros intereses, solo están para la foto», aseguró. Mientras, el diputado José Císcar denunció la pasividad ante Pedro Sánchez.

