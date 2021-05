Las Corts Valencianes instará al Consell a que manifieste al Gobierno de España su posicionamiento contrario a la instauración de peajes generalizados que afecten al día a día de los valencianos, de forma que se consolide la gratuidad total de la AP-7.

Así lo refleja una iniciativa debatida este miércoles que está previsto que se apruebe mañana por unanimidad, que fue planteada por Compromís tras conocerse la intención del Gobierno central de implantar peajes en la red estatal de carreteras desde 2024 para poder recibir los fondos europeos de reconstrucción y cuya redacción final se ha consensuado con el PSPV y Unides Podem.

El texto recoge asimismo que el Consell inste al Gobierno central a agilizar las inversiones necesarias para la mejora de la red de Cercanías, la conexión Gandia-Denia y la aceleración del Corredor Mediterráneo, así como a garantizar una financiación no discriminatoria del transporte público.

Finalmente, se pide que el Consell reclame al Ejecutivo estatal que, en las políticas de movilidad, tenga en cuenta el necesario acuerdo con las comunidades autónomas, la especificidad del caso valenciano, que ha soportado décadas de pago de peajes, y que se garantice la equidad y la justicia social de los sectores más vulnerables.

La iniciativa ha sido defendida por el síndic de Compromís, Fran Ferri, quien ha expuesto que en la Comunitat Valenciana se han pagado durante 45 años peajes por utilizar la AP-7, durante los que han salido del bolsillo de los valencianos más de 10.000 millones de euros, una triste historia de discriminación a la que no se puede volver.

Ferri ha recordado que la gratuidad de la AP-7 figura tanto en el pacto del Botànic como en el acuerdo de Compromís para la investidura Pedro Sánchez, y ha defendido que hay que "decir bien alto y bien claro que no queremos peajes que vuelvan a amargar la existencia de los valencianos en su día a día".

La socialista Sandra Martín ha afirmado que el debate sobre los peajes se ha hecho de forma "pública y transparente" y que no hay "plan, ni calendario ni cálculos" para implantar esas tarifas, sino el "compromiso taxativo de que se hará con consenso de todas las fuerzas parlamentarias, o no se hará".

Desde Unides Podem, Estefanía Blanes ha dicho que la propuesta de peajes que ha presentado el PSOE "no puede salir adelante porque no cuenta con consenso", y ha defendido que toda negociación sobre los sistemas de transporte debe abordarse "de forma integral, y no con planteamientos aislados y equivocados".

El diputado del PP Miguel Barrachina ha afirmado que la propuesta de instaurar peajes se ha hecho "con ocultación", de manera "artera" y con una "mala fe espectacular", pues solo se ha hecho pública tras las elecciones de Madrid, y ha lamentado que este sea "el único país que cuando recibe ayudas sube los impuestos" e incluso los peajes donde no los había.

El diputado de Ciudadanos Eduardo del Pozo ha lamentado que el PSOE haya tenido la "fantástica idea de poner peajes en todas las carreteras de España" para cobrar los fondos europeos con los que hacer frente a la crisis de la covid-19, y ha adelantado que votarán a favor de la propuesta contraria a los peajes.

El diputado de Vox Miguel Pascual ha dicho que, aunque se trata de una propuesta "tibia", la apoyarán, porque "hay que luchar contra el infierno fiscal". EFE