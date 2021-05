Un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València, el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y el Ciber-BBN ha desarrollado un nuevo dispositivo que ofrece una detección eficaz y rápida del gluten, un tipo de proteína presente en los alimentos y que provoca trastornos a miles de personas.

Mª Carmen Martínez-Bisbal, una de las investigadoras del proyecto, explica que se trata de un biosensor que emplea un proceso simple de señalización que le permite reconocer la gliadina, una proteína soluble que se encuentra en el gluten.

Por otro lado, Elena Aznar, también investigadora del proyecto, destaca que esta herramienta se diferencia de otras similares por diversos aspectos. En primer lugar, gracias a su simplicidad puede ser utilizado por particulares. Asimismo, tiene una rápida respuesta. Por otro lado, es capaz de detectar cantidades muy pequeñas de gluten.

Aznar indica que todavía les queda mucho camino para poder lanzar al mercado este dispositivo. Aún deben superar las distintas fases necesarias para comercializarlo y, además, requieren de «empresas interesadas en financiar el proyecto».

La celiaquía es un trastorno complejo, autoinmune y permanente, que afecta a cerca el 1 % de la población mundial. La ingestión de gluten, que provoca una inflamación de la mucosa del intestino delgado. Actualmente, no existe tratamiento más allá de su eliminación en la dieta.

En España, cada 27 de mayo, se conmemora el Día Nacional del Celíaco para dar a conocer la enfermedad y dar visibilidad y apoyo a las personas celíacas.

