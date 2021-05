Anaya mantiene el pulso a Mazón y acusa al "aparato" popular de no ser neutral

El alcalde, que mantiene el pulso contra el principal candidato a la presidencia del partido, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, mantiene incluso actos con militantes, ayer mismo en Requena. Anaya cree que los dos candidatos no juegan con las mismas cartas y, por tanto, no tienen las mismas opciones. El propio Mazón estaba convencido semanas atrás de que Anaya daría un paso atrás, pero el pulso que mantiene el candidato alternativo, que no cuenta con el beneplácito de la dirección nacional, está siendo mucho más resistente de lo que el propio Mazón pensaba. Ayer, Anaya cargó contra el aparato y las injerencias y defendió un partido que ponga a la militancia en el centro de las decisiones. «Nunca pedí privilegios, pero tampoco desprecios por parte de algunas personas», aseguró el aspirante.

Anaya, en una carta a la militancia del PP, de la que se hizo eco Europa Press, señaló que se presenta como candidato «por convicción y entrega» y «respaldado por centenares de afiliados anónimos, de base y de los que sienten la pasión de la política desde el más profundo sentimiento altruista, del que no depende de un puesto político para ganarse la vida, sino como un modo con el que contribuir a hacer grande el proyecto ‘popular’».

El candidato remarca que durante la primera fase del proceso congresual, su candidatura recogió los avales necesarios y dio a entender que se habían producido presiones en su contra para frenar posibles avales a su causa.