"El inicio es agobiante porque intentas moverte pero no puedes"

Cuando Carmen trabajaba vendiendo cupones la llamaban «la vendedora del cariño» porque se preocupaba por cada persona que se acercaba a la ventanilla. Lo cuenta a Levante-EMV en el salón de su casa minutos después de abrir la puerta en silla de ruedas y decir «¿queréis pasar a mi hogar?».

Es hospitalaria y sus ojos hablan por sí solos sin necesidad de ver el resto de su cara camuflada por la mascarilla, complemento habitual en estos tiempos. Carmen Pradas tiene 69 años y esclerosis múltiple (EM) diagnosticada desde los veinte y pocos. Ahora va en silla de ruedas y la maneja con una «bola de ping pong» (como la llama ella) que dirige con su boca. Pero no siempre fue así.

Hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, la también llamada enfermedad de las mil caras, pues se manifiesta en cada paciente de forma diferente, se suele diagnosticar de los 20 a los 40 años y tres de cada cuatro personas afectadas son mujeres. La EM es de origen auto inmune, es decir, la provoca el propio cuerpo, y se produce con la lesión de la mielina, una sustancia que recubre las fibras nerviosas. Cuando este elemento se daña, interrumpe la habilidad de los nervios para conducir impulsos al cerebro, por lo que se disminuye la capacidad motora y cognitiva, con síntomas diferentes en cada persona.

Carmen forma parte de la junta directiva de la Asociación Valenciana de esta patología y comienza a contar su historia para visibilizar la EM que, según cuenta de carrerilla, sufren 2.500.000 personas en el mundo; 770.000 en Europa; 55.000 en España y 5.500 en la Comunitat Valenciana. Ella es una de ellas. Con 14 años comenzaron los síntomas, pero entonces Carmen no sabía de qué se trataba. «A veces veía doble, con 16 tuve una parálisis facial y hasta que me diagnosticaron hice vida normal». Es habitual que al principio los síntomas sean intermitentes, una característica que dificulta identificar el origen de ciertos episodios.

Primeros indicios tras dar a luz

Carmen trabajaba en el horno de sus padres hasta que se casó. Con 27, tuvo a su única hija. A partir de entonces, las señales de la enfermedad comenzaron a agravarse. «A los dos meses de tener a mi niña me empezó a fallar la mano y la pierna derecha, cuando me ponía los zapatos se me caían por falta de fuerza», recuerda. En un primer momento, los médicos achacaron estos síntomas al pos parto. «Me empezaron a hacer un montón de pruebas, mientras tanto iba con muletas porque perdía el equilibrio al andar», dice.

Fue diagnosticada y tras trabajar cerca de 15 años vendiendo cupones en la ONCE, en el 2000 llegó la silla de ruedas y la falta de movilidad en las manos, lo que le obligó a jubilarse a los 50. «Al principio lo llevas mal», resume. «Cuando te dicen lo que tienes no lo acabas de asimilar porque no lo ves, pero es una enfermedad de mucho estrés y agobio, sobre todo cuando empiezas a ver que aunque quieras moverte no puedes». La asociación, opina, es esencial, pues atiende a pacientes con sesiones de fisioterapia, logopedia y un servicio de psicología. Además, crea una red de apoyo. «Hacemos actividades, nos tratamos y compartimos ‘nuestro rollo’, es necesario hablar, reconforta».

Mima aparece para ver si va todo bien. Ella es sus manos y sus pies, dice Carmen, «pero mis ojos y mi cabeza son míos», recalca. Mima es la persona que la cuida cada día desde hace 14 años y se nota, por la complicidad y familiaridad con la que se tratan. Zuli también está en casa. Es una trabajadora de Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) que va cada semana a ayudarla y durante la entrevista le acerca unas notas para que ella pueda leerlas. «Pasa a la siguiente página, por favor», le dice Carmen, y Zuli pasa la hoja.

«Hace falta más investigación»

Carmen no se medica. Dice que hoy en día «hay medicinas muy buenas que ayudan a retrasar la enfermedad» pero ella ya la tenía cuando salieron al mercado. Con todo, reivindica que hace falta mucha investigación para mejorar la vida de las personas con EM, «para eso hace falta financiación», dice contundente. Llena de vitalidad relata con esmero todas las actividades que llevan a cabo en la asociación, de la que forma parte casi desde su fundación en 1985. Preguntada por esa actitud contundente ante todo Carmen tiene una respuesta: «La vida hay que vivirla nena, ¿quieres un café?».