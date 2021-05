La Conselleria de Justicia ha intentado en dos ocasiones notificar una propuesta de sanción de 2.700 euros al jugador brasileño del Real Madrid Marcelo Vieira por haber incumplido el cierre perimetral y la obligación de llevar mascarilla durante el fin de semana del 27 y 28 de marzo.

Como se ve a continuación, el futbolista subió una foto a su cuenta de Instagram en la que se le veía con su familia en el paseo marítimo de la playa de La Malvarrosa de València sin mascarilla, a pesar de que en aquel momento no se podía entrar ni salir de la Comunitat Valenciana sin causa justificada debido a la pandemia.

Pues bien, el Ejecutivo autonómico ha tenido este fin de semana una buena ocasión para hacerle llegar esta propuesta de sanción, pues el jugador del Real Madrid ha visitado buena parte de la geografía de la provincia de Castelló con ocasión del torneo LaLiga Promises que se disputa en Vila-real y en el que ha participado su hijo, que defiende también los colores del Real Madrid como se puede ver en la siguiente imagen:

Recordar que la sanción de 2.700 euros se fijó por los cuatro miembros de la familia que se saltaron el cierre perimetral autonómico (600 euros para cada uno); cifra a la que habría que sumar 100 euros para tres de los miembros por no llevar mascarilla, ya que uno de los hijos del jugador no estaría obligado a llevarla por edad. Marcelo eso sí, mientras disfrutaba estos días de un refrigerio en la playa del Voramar de Benicàssim como vemos a continuación, no parecía muy preocupado por dicha multa.