La apertura del plazo de solicitudes para acceder a las ayudas del 'Plan Resistir Plus', dotado con 647 millones de euros para empresas y autónomos de 188 sectores de actividad, ha arrancado este lunes a las 09.00 horas y ha registrado hasta las 19.00 horas un total de 8.668 citas previas.

En los primeros cinco minutos tras su lanzamiento, se habían tramitado ya 1.795 citas previas, cifra que ascendía a 6.722 dos horas más tarde.

Así lo han dado a conocer el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y la directora general de Modelo Económico y Financiación, Dolors Furió, en un seminario web al que han asistido más de 900 personas, entre empresarios, entidades locales y profesionales de la asesoría fiscal y de la gestión empresarial, para explicar el procedimiento de tramitación y resolver las dudas que puedan surgir a los posibles beneficiarios.

Ambos se han comprometido a llevar a cabo "una tramitación lo más ágil posible" para lo que han reivindicado "una administración moderna, ágil y eficiente con plenas garantías de seguridad jurídica" que haga llegar estas ayudas "de manera inmediata" y "con celeridad". Su intención es reducir las posibles incidencias al mínimo para poder concluir la tramitación de las mismas a lo largo de las próximas semanas.

En este sentido, Soler y Furió han agradecido el esfuerzo que ha realizado en las últimas semanas la dirección general de Tecnologías de la Comunicación (DGTIC) para preparar el sistema informático de la tramitación de las ayudas, lo que ha permitido que durante la primera mañana de tramitación no se haya registrado ninguna incidencia.

También han puesto en valor "la ayuda y agilidad" que va a suponer el convenio suscrito entre la Generalitat y la Agencia Tributaria estatal, "un mecanismo eficaz de colaboración interadministrativa que nos va a permitir obtener los datos necesarios para la concesión y control de estas ayudas en un breve plazo de tiempo".

La resolución de las ayudas no se hará en ningún caso por orden de registro de la solicitud, sino por el impacto de la Covid en los negocios.

El conseller ha señalado que el objetivo del 'Plan Resistir Plus' es ayudar a la "solvencia empresarial" a través de ayudas directas con un doble objetivo: sostener a aquellas empresas viables que ahora atraviesan dificultades financieras y, a la vez, potenciar nuestro tejido productivo para impulsar su recuperación, mantenimiento del empleo y crecimiento.

"Este plan es un plus de ayuda, pero sobre todo un plus de futuro", puesto que "no está diseñado para pensar sólo en el presente, sino que tiene una mirada de futuro que nos permita establecer las condiciones para un modelo económico valenciano resiliente, competitivo e innovador", ha subrayado Soler.

"Hemos movilizado todos los recursos necesarios para que la resolución de las ayudas directas del Plan Resistir Plus se haga de la forma más rápida posible, especialmente en un contexto donde nos jugamos la recuperación y la definición del nuevo modelo económico valenciano", ha asegurado la directora general, Dolors Furió.

Ampliación hasta 188 sectores económicos

Desde la Conselleria de Hacienda también han remarcado la disposición del Gobierno de España para "atender las particularidades del tejido productivo de cada autonomía", lo que ha permitido al Consell realizar "un plus de esfuerzo" y ampliar hasta los 188 sectores económicos, estas ayudas.

"Hemos tenido la oportunidad de adecuar los sectores beneficiarios a la realidad económica valenciana y, por ello además de los 95 previstos inicialmente en la normativa estatal, hemos añadido 93 sectores adicionales que han sufrido un impacto en su actividad muy significativo como consecuencia de la pandemia".

En concreto, Soler ha remarcado que se ha atendido el índice de especialización de estos sectores en nuestro territorio, así como el nivel de caída de su actividad y el volumen de trabajadores y trabajadoras que han estado en ERTE desde enero de 2021.

"Estamos convencidos de que debemos ayudar a Resistir a nuestra economía ante las dificultades que financieras que atraviesan empresas viables que se han visto afectadas por una situación excepcional, porque sólo así estaremos en condiciones de aprovechar la recuperación como una oportunidad para crecer", ha incidido Soler antes de apuntar que "el Plan Resistir Plus es una inversión en favor de la recuperación y el crecimiento".

Tramitación en dos fases

El procedimiento va a realizarse en dos fases separadas para cada uno de los grupos de beneficiarios "con el objetivo de que podamos atender con diligencia todas las solicitudes y facilitemos su resolución".

Por ello, desde este lunes y hasta las 23.59 horas del próximo viernes 4 de junio, podrán solicitar cita previa para la tramitación de la solicitud todos los autónomos que tributen por el régimen de estimación objetiva o módulos; las empresas de nueva creación y aquellas que hayan realizado cambios en la sociedad mercantil y recibirán una ayuda máxima de 3.000 euros.

Para el trámite de cita previa únicamente es necesario el NIF de la empresa y un correo electrónico en el que los solicitantes están recibiendo una confirmación de la solicitud así como un día y una franja horaria asignada durante la cual deben adjuntar obligatoriamente la solicitud. Este segundo trámite requiere de certificado electrónico. Las primeras citas se han asignado para el miércoles 9 de junio a las 08.00 horas y se prevé otorgar 7.200 citas por día.

La segunda fase, que tiene una dotación de 447 millones de euros estará destinada a todos los empresarios y profesionales que tributen en el régimen estimación directa en el IRPF y que acreditan una caída significativa (al menos el 30%) en su volumen de operaciones durante el periodo de la pandemia. Esta ayuda, que no podrá ser nunca inferior a 4.000 euros, podrá llegar hasta los 200.000 euros.