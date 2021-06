Compromís ha acusado a Adif y Renfe de censurar la campaña "trencancelado.com" diseñada por la coalición valencianista para visibilizar la falta de inversiones del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que ha expulsado a más de 10 millones de usuarios de la red valenciana de cercanías en los últimos 10 años, según datos de la misma Adif, y que con más de 7.593 cancelaciones y 11.384 retrasos sólo en el año 2019, han posicionado al territorio valenciano como el que más incidencias presenta de todo el Estado.

Según el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, la coalición reservó desde el día 1 de junio 27 espacios publicitarios de los andenes de diferentes estaciones durante dos semanas para visibilizar los problemas que los usuarios tienen que hacer frente cada día que hacen uso del servicio público de cercanías. Pero, a pesar de tener los espacios reservados y el material enviado, desde Renfe y Adif comunicaron que desautorizaban la campaña "sin más explicaciones" el mismo día en el que debían colgarse los carteles.

Mulet asegura que el Gobierno no quiere que los usuarios "conozcan la verdad de las lamentables cifras". Una situación que "ya no sorprende a nadie y que responde a una estrategia de opacidad permanente que hace, por ejemplo, que los datos de cancelaciones, retrasos e incidencias de los servicios de cercanía no se publican en los informes que presenta anualmente la empresa ni el Ministerio de Transporte", ahonda Mulet.

El senador de Compromís sostiene que "esta opacidad también afecta a los usuarios en el día a día. No hay forma de saber antes de llegar a la estación de tren, de si el tren que cogemos tiene algún retraso o ha sido cancelado, ya que el Gobierno se niega a publicar estos incidencias en su página web. Además, boicotea los usuarios que han sufrido una cancelación o un retraso dificultando que puedan poner una reclamación o una queja vía web ".

Mulet ha comunicado que presentará una batería de preguntas parlamentarias para esclarecer esta ocultación de datos, y pedirá la comparecencia del presidente de Adif para que dé cuentas del veto a una campaña en la que se muestra la realidad del servicio de cercanías valenciano.

1 céntimo de inversión por usuario en 10 años

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha denunciado que, a pesar de que el cercanías es el medio de transporte con más usuarios anuales de todo el País Valenciano, la inversión efectiva por parte del Estado en la última década ha sido sólo 300.000 euros de los 3.400 millones presupuestados, es decir, el gobierno de España sólo ha invertido un céntimo por usuario en los últimos 10 años.

"Es indignante que mientras el Gobierno central invertía un mísero céntimo por usuario de cercanías, que son normalmente los estudiantes y las personas trabajadoras de nuestro territorio, el AVE Madrid hasta València y Alicante ha contado hasta ahora con una inversión de 10.400 millones de euros, que divididos entre los usuarios de AVE desde el inicio del servicio, sale a 98 € por usuario.

"Hablar de mejorar las cercanías es hablar de crear una red de transporte pública digna, fiable y vertebradora, que conecte a la ciudadanía, que sea una alternativa real al coche y que nos haga ahorrar dinero en el día a día y utilizar un transporte ecológico y asequible", concluyó Baldoví.

Trencancelado.com

La campaña, bajo el lema "¿Dónde está mi tren?", recopila dentro de la web trencancelado.com los datos de retrasos y cancelaciones, así como la propuesta de mejora que desde Compromís se quiere impulsar para garantizar un servicio de cercanías digno, con más frecuencias, que vertebre todo el territorio y sea un ejemplo de transporte público de calidad.

Tal como ha explicado la diputada de Compromís en las Cortes Valencianas, Papi Robles, "queremos ampliar considerablemente la red de cercanías. De este modo, desde Compromís proponemos en Castelló establecer un nuevo núcleo de cercanías diferenciado del de València, con el fin de poder extender el servicio de cercanías hasta Vinaròs y hasta Tortosa, conectando los municipios a los que ahora mismo la conexión sólo es posible en Media Distancia (MD) "

En cuanto al núcleo de València, Robles informóde que "la intención de la coalición es mejorar el servicio de la línea C3 y ampliar el alcance de las líneas hasta los últimos municipios del interior. Además, queremos que se implemente el tren de la costa, que de servicio desde Gandia hasta Dénia y los pueblos de Las Marinas en Alicante. También defendemos la dignificación del tren Xàtiva-Alcoi y la inclusión dentro del servicio, así como la recuperación de líneas desmanteladas como la de Carcaixent-Gandia ".

Por último, para la provincia de Alacant, la diputada de Compromís ha señalado la intención de la coalición de conectar Alacant con Gandia “una vía ya tiene un estudio hecho por parte del Ministerio, queremos recuperar un proyecto que puede ser trascendental: la conexión de Alacant con Alcoi por tren, haciendo de la línea Alacant-Alcoi-Xàtiva el conector de Alacant y València por interior. Además, creemos imprescindible recuperar la conexión ferroviaria con Torrevieja, único municipio valenciano de más de 100.000 habitantes sin conexión ferroviaria, y la comunicación de Santa Pola y Elx con los municipios del Vinalopó”.

Por otra parte, desde Compromís se ha pedido la transferencia de las competencias de cercanías a la Generalitat Valenciana, junto con el dinero para gestionar el servicio. "Se trata de una competencia que podemos asumir de acuerdo con nuestro Estatuto de Autonomía, y que estamos dispuestas asumir para mejorar por fin este servicio. Estamos hablando de cosas tan elementales como la electrificación de toda la red, porque es inaudito tener varias líneas con trenes a gas, y de la duplicación de las vías en todos aquellos tramos donde sea posible "ha manifestado la diputada de Compromís.