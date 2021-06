Compromís y Unides Podem se desmarcan de la empresa pública de salud y no apoyan su creación

Con palabras gruesas recibieron ayer los socios del PSPV, Compromís y Unides Podem, la posible creación de una empresa pública de salud. En Compromís, la diputada Aitana Mas habló de sorpresa por la unilateralidad y falta de diálogo y lamentó que no se ha respondido a las alegaciones presentadas al decreto dentro del Consell. Y en la formación morada, la síndica, Pilar Lima, pedía no hacer «trampas». Ambas formaciones abogan por la fórmula de la gestión pública para todos los servicios sanitarios y las plantillas de los hospitales cuya concesión acabó (Alzira) o lo hará en octubre, caso de Torrevieja. El síndic del PSPV, Manolo Mata, responde que hay acuerdo en lo esencial y que si no se aprueba esta semana en el pleno del Consell será antes de octubre. Defiende que la empresa pública es una garantía porque supone el acceso al sector público de las plantillas y señala que el «lío» lo montó el PP cuando privatizó la Sanidad. «Se va a buscar una solución y el embrión es la farmacia en las residencias y la externalización de las resonancias», señala. El president, Ximo Puig, indicó que con la empresa pública se busca una mayor eficacia y «resetear la arquitectura administrativa sanitaria». La sindica del PP, Eva Ortiz, califica la propuesta de chapuza porque se hace en contra de sindicatos y trabajadores y ni los socios están de acuerdo. Para Ruth Merino (Cs) es un error que va contra las recomendaciones de la UE y frena la competitividad valenciana.