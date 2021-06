Hace unos días un asentamiento del noreste de Catar registró una temperatura máxima de 48,1 ºC. Allí, en pleno desierto, es habitual que en estas fechas haga calor, pero jamás se había registrado en Abu Samra, ni tampoco en el resto de este país, una máxima tan alta en el mes de mayo. Dispuesto a unos 90 kilómetros de Doha, se trata de un núcleo urbano poco poblado, con apenas un ramillete de oficinas gubernamentales, áreas industriales y algo de terreno dedicado a la agricultura, que apenas representa el 11 % del terreno que han logrado ganar a las llanuras desérticas. El clima no es el más idóneo, muestra de ello es que ahora Abu Samra posee el récord de calor en el mes de mayo catarí.

Alguno se preguntará a cuenta de qué viene esto. Probablemente este dato habría pasado desapercibido si no hubiera formado parte de los efectos de una advección de aire cálido extraordinaria, que no sólo abrazó esta región desértica, sino que fue mucho más allá, ocupando gran parte de Oriente Medio, Asia Central y que llegó al mismísimo ártico. Ligar Catar con el ártico puede parecer una locura, pero en este caso no lo es, pues viendo los mapas de temperaturas en capas medias y bajas de la troposfera, así como las anomalías, no está tan claro que se puedan disociar.

A finales de mayo, Arabia Saudita, Catar, Irán, Turkmenistán y sobre todo Kazajistán en su frontera con Rusia mostraron temperaturas hasta 10 y 15 ºC más altas de lo habitual. Esto lo interpretamos a través de unos mapas que en estos casos se pintan de rojo incandescente, sirviendo como un dispositivo de esos que avisan cuando algo no va bien. Me imagino el sonido estridente de la alerta en un submarino, o en las naves de Star Trek: peligro de colisión. Solo que, en este caso, sonó con tal intensidad que se pudo escuchar desde el Golfo Pérsico hasta el mar de Kara, en la zona más septentrional de Rusia. En la “fría” Rusia, aunque cada vez menos, saltó otro de los récords más sonados de los últimos días. 40 ºC en Khasavyurt, rompiendo el récord ruso de calor para el mes de mayo.

La cuestión es que todo esto ha sucedido mientras aquí, donde estamos habituados a una recta final de mayo calurosa, el ambiente se ha mantenido relativamente fresco y con una sucesión de días tormentosos que dejan poco espacio a las chanclas y a las camisetas de tirantes. Esto se puede extrapolar a otras zonas de Europa que igualmente han quedado en el flanco fresco del chorro polar, que compensaba de algún modo las altas temperaturas de más al este. Que nadie sufra por el calor, la previsión estacional que lanzamos el lunes en Meteored apunta a un verano más cálido y seco de lo habitual. Pronto llegarán las temperaturas altas, y quizás los récords.