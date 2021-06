Los mayores están vacunados y la Comunitat Valenciana lleva más de dos meses sin fallecidos por Covid-19 en residencias. Por eso, la patronal pide que vuelvan los abrazos y que el contacto físico entre los mayores y sus familias sea una realidad en los centros. La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte) lo tiene claro y ha solicitado a las Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública y a la de Igualdad y Políticas Inclusivas que se permita el contacto físico entre los familiares y los residentes «por la protección que supone la vacuna y la mejora de la situación de la Comunitat Valenciana».

Según los últimos datos facilitados por el Imserso, la Comunitat Valenciana lleva más de dos meses sin fallecidos por Covid-19 en residencias «lo que es una muestra más de la eficacia de la vacunación». Desde Aerte explican que la normativa que regula los centros es del 8 de abril y que ésta prevé situaciones de nivel de alerta superiores «pero no una mejora de la situación» lo que impide a los centros aplicar medidas menos restrictivas y que mejoren la calidad de vida de las personas atendidas. «No podemos estar cada día escuchando que somos la región de Europa con menos incidencia y que eso no se refleje en un cambio de la normativa hacia la normalidad. La regulación anterior va a cumplir dos meses y está pensada para un empeoramiento de la situación, pero no para una mejora. Eso tiene que cambiar ya. Los profesionales y las familias están agotados», afirma Toro.

«Hay que reservar plazas libres para posibles aislamientos, que impiden atender a unas 1.400 personas con dependencia en una de las comunidades con menos plazas disponibles de España. Además, existe la obligación de hacer aislamiento de diez días a personas vacunadas que ingresan en un centro si no tiene un 95% de vacunación. La C. Valenciana es la única de España con este criterio, no está justificado ya de ninguna manera, y sin embargo, la Generalitat sigue manteniendo las restricciones. Tampoco se deberían impedir los ingresos en centros, aunque haya algún caso positivo ya que estas situaciones están bajo control», añade el presidente de la patronal.

La consellera de Igualdad, Mónica Oltra, respondió, al ser preguntada por esta reivindicación, que hay «espacio para ir avanzando» y «cuando se pueda hacer, se hará».

Uno de los comentarios habituales entre aquellos que tienen que recibir la segunda dosis de AstraZeneca es que la oferta de Pfizer para completar la pauta es debido a la falta de viales del fármaco de Oxford. El laboratorio anglo-sueco se ha caracterizado por sus problemas de suministro y sus envíos irregulares, un hecho que, no obstante, no pondrá en riesgo la inmunización de cerca de medio millón de valencianos, según defienden desde la Conselleria de Sanidad.

«Hay dosis suficientes de AstraZeneca», aseguró la responsable autonómica, Ana Barceló, quien valoró que desde la conselleria se ha optado desde el principio por reservar una parte de estas dosis para garantizar la pauta de quienes la tenían pendiente. En este caso, a los 196.000 valencianos y valencianas menores de 60 años que recibieron AstraZeneca como primer pinchazo se suman otros cerca de 300.000, según cálculos de este periódico, de entre 60 y 69 años.

Tal como informó este periódico, la Comunitat Valenciana debía recibir esta semana una remesa de 142.800 vacunas del laboratorio asociado con Oxford. Estas se guardarían en las neveras junto con otras cerca de 170.000 que se han ido almacenando en las últimas fechas con el fin de blindar la administración de segundas dosis en caso de que los 196.000 menores de 60 años se decantaran por terminar su pauta con el mismo fármaco y no con Pfizer, marca recomendada por la Conselleria de Sanidad y el ministerio.

No obstante, según explicó ayer la ministra Carolina Darias en rueda de prensa, las vacunas de AstraZeneca esperadas para esta semana todavía no habían aterrizado ayer por la tarde y se esperaba que lo hicieran por la noche. Así, indicó que se había dado orden para efectuar el reparto de la manera más rápida posible de madrugada para que las autonomías pudieran utilizarlas por la mañana. Si estas 142.000 se suman a las ya reservadas, las neveras tendrán más de 300.000.

«Hemos sido prudentes y conservadores y tenemos stock, por lo que no va a haber ningún problema para vacunarse con AstraZeneca», recalcó Barceló quien insistió que, en este sentido, «no habrá ningún problema».

Asimismo, también recordó que en los mayores de 60 años la administración de la segunda dosis se está produciendo a las 12 semanas ya que no se han visto afectados por la decisión de la Comisión de Salud Pública de ampliar el intervalo a 16 semanas, como en el caso de los menores de esta edad, hasta que se dispusiera del estudio del Instituto de Carlos III.

Al cargamento de AstraZeneca se le unió ayer el segundo aterrizaje de la semana de Pfizer tras el llegado el lunes. Son 146.250 dosis que se suman a las 143.910 de dos días antes y que hacen una remesa récord para este laboratorio de 290.000 en una semana.

La C. Valenciana alcanza el 19 % de población vacunada

La Comunitat Valenciana alcanzó ayer las 965.907 personas con pauta de vacunación completa, esto es, con dos dosis de Pfizer, Moderna y AstraZeneca o la monodosis de Janssen. Esto significa que un 19 % de la población valenciana tiene ya una inmunización óptima frente a la covid-19. Asimismo, son 2.792.578 dosis las que se han administrado desde el 27 de diciembre en la Comunitat Valenciana. Estas casi 2,8 millones de vacunas han llegado al 37 % de los habitantes, 1.853.652 personas, de los que la mayoría (1.237.484) superan los 60 años. El 95 % de este grupo de edad, los más vulnerables frente a la enfermedad del virus, ya tienen al menos una pauta mientras que el 60 % ya está inmunizado.